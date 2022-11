Müssen verletzte Spieler behandelt werden, wird die verlorene Zeit konsequent nachgeholt. Bild: keystone

Darum dauern WM-Partien so viel länger als Fussballspiele, wie wir sie kannten

Wer immer noch glaubt, dass ein Fussballspiel 90 Minuten dauert, ist auf dem falschen Dampfer. An der WM in Katar ist die Nachspielzeit exorbitant länger, als sich alle gewohnt waren.

Pierluigi Collina war einst der berühmteste Schiedsrichter der Welt. Glatze, stechender Blick, ein forsches Auftreten: Kaum einer wagte es, dem Italiener zu widersprechen.

Mittlerweile ist Collina 62 Jahre alt und immer noch Schiedsrichter. Nicht mehr auf dem Feld, aber neben dem Rasen. Er ist seit 2017 Chef der FIFA-Schiedsrichter-Kommission und in dieser Funktion der Verantwortliche dafür, dass Fussballspiele immer länger dauern.

FIFA kündigte längere Nachspielzeiten an

Beim 6:2-Kantersieg von England gegen den Iran dauerte die erste Halbzeit nicht 45, sondern 59 Minuten. Und in der zweiten Halbzeit betrug die Nachspielzeit ebenfalls 13 Minuten. So dass die Partie nicht 90 Minuten lang dauerte, sondern 117.

Wenn eine Halbzeit statt einer Dreiviertel- fast eine Stunde dauert. Bild: www.imago-images.de

Und England – Iran ist keine Ausnahme. Neun Minuten hier, sieben Minuten da: die Zahl, die nach 45 Minuten auf der Tafel des vierten Offiziellen erscheint, ist oft höher als das, was man sich bisher gewohnt war.

Das geschieht in Katar mit Absicht. Vor dem Turnier machte Collina schon darauf aufmerksam, dass man sich auf längere Nachspiezeiten einstellen müsse. Niemand solle sich darüber wundern, wenn bei der WM auch bei vermeintlich gewöhnlichen Begegnungen neun Minuten Nachspielzeit angezeigt würden, kündigte Collina an.

Drei Tore = fünf verlorene Minuten

Die FIFA will, dass während des Spiels tatsächlich etwas passiert – und nicht Zeit verstreicht, die mit dem Spiel nichts zu tun hat. Alle Unterbrechungen, die länger als 15 Sekunden dauern, sollen zusammengezählt und nachgespielt werden. So wird auch dem Zeitschinden von in Führung liegenden Mannschaften ein Riegel geschoben.

Als konkretes Beispiel nannte Collina den Torjubel. «So ein Torjubel dauert zwischen einer und eineinhalb Minuten. Stellen Sie sich vor, dass zwei, drei Tore fallen in einer Halbzeit. Da gehen locker drei, vier, fünf Minuten für das Jubeln drauf. Und diese Zeit soll nachgespielt werden.»

Collina nannte weitere Ereignisse, für die Spielzeit verloren geht: Wenn ein verletzter Spieler behandelt werden muss, wenn es eine Auswechslung gibt, einen Penaltypfiff und darauf folgende Diskussionen, oder einen Platzverweis. «Wir wollen verhindern, dass die Netto-Spielzeit einer Partie bloss 40 bis 45 Minuten beträgt. «Das ist inakzeptabel», betonte der höchste Unparteiische. Jüngste Untersuchungen der Top-Ligen zeigten, dass der Ball pro Spiel nicht 90 Minuten rollt, sondern zwischen 48 und 52 Minuten.

Spätestes WM-Tor der Geschichte

Beim Beispiel der WM-Partien England – Iran kamen gleich mehrere der von Collina genannte Gründe zusammen. So musste in der ersten Halbzeit der iranische Torhüter nach einem Zusammenstoss mit einem Mitspieler minutenlang gepflegt werden. Dazu fielen zahlreiche Tore. Und weil sich auch der VAR meldete, kam zur angezeigten Nachspielzeit von zehn Minuten noch einmal etwas hinzu. So wurde das 2:6, das der Iraner Mehdi Taremi erzielte, in Minute 90+13 zum bislang spätesten Tor an einer WM in der regulären Spielzeit.

An einer WM werden regeltechnisch oft neue Massstäbe gesetzt. Gut möglich, dass die FIFA von den Landesverbänden verlangt, diese Linie auch nach dem Turnier durchzuziehen.