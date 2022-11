Die Position von Argentiniens Torschützen Martinez wurde möglicherweise mit einem falschen Verteidiger verglichen. Bild: IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Argentinien hässig: Hat der VAR beim «Millimeterlen» einen schlimmen Fehler gemacht?

Der 2:1-Sieg von Aussenseiter Saudi-Arabien gegen Titelkandidat Argentinien ist eine der grössten Sensationen der WM-Geschichte. Doch vielleicht basiert der Erfolg auf einem üblen Patzer.

Argentinien wird seiner Favoritenrolle gegen Saudi-Arabien lange gerecht. Bald schon führt der zweifache Weltmeister dank einem von Lionel Messi verwandelten Penalty. Zur Pause müsste der Vorsprung grösser als ein 1:0 sein, aber drei Tore werden aberkannt. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Argentiniens erwarteter Sieg Tatsache ist.

Doch nach der Pause der grosse Schock für die «Gauchos»: Ein Doppelschlag der Saudis führt zur Wende. Die Araber bringen das 2:1 über die Ziellinie und stürzen Argentinien ins Tal der Tränen.

Und so wird dann doch über eine Szene geredet, die bei weiteren argentinischen Treffern in Vergessenheit geraten wäre: Das Offsidetor von Lautaro Martinez.

Der Videoschiedsrichter (VAR) stellte fest, dass der Stürmer von Inter Mailand beim Zuspiel von Papu Gomez hauchdünn im Abseits gestanden war. Martinez' Schulter wurde als Referenzpunkt genommen, weil sie sein vorderster Körperteil war, mit dem es erlaubt ist, ein Tor zu schiessen.

Die drei aberkannten Tore. Das umstrittene von Martinez ist das mittlere. Video: SRF

So weit, so akzeptabel. Es ist müssig, über Sinn und Unsinn dieses «Millimeterlens» zu debattieren: Wenn es schwarz auf weiss belegt werden kann, dann ist es halt Offside. So sind die Regeln.

Und dennoch sorgt das Tor im Nachgang für Diskussionen. In argentinischen Medien wird die Frage aufgeworfen, ob das halbautomatische VAR-System, das bei der WM erstmals zum Einsatz gelangt, überhaupt den richtigen saudischen Verteidiger als zweithintersten Mann seiner Mannschaft eruiert hat. Denn das war möglicherweise nicht Saud Abdulhamid, der Martinez am nächsten stand, sondern, etwas entfernt, dessen Mitspieler Yasser Al-Shahrani.

Abdulhamid ist die Nummer 12 der Saudis und dessen linken Fuss zeigt die offizielle FIFA-Grafik als Referenzpunkt.

Bild: FIFA

Al-Shahrani ist die Nummer 13 der Saudis – und er wird als Referenzpunkt in einer anderen Grafik gezeigt. Diese stammt von einem Architekten, der in argentinischen Medien als «Erfinder» des VAR beschrieben wird. Er arbeite seit Jahren mit der gleichen Technologie wie der VAR und könne deshalb mit seinen Linien die Wahrheit zeigen:

Die Situation bei der Ballabgabe Bild: ArchivoVAR

Oben Martinez, unten Al-Shahrani Bild: ArchivoVAR

Und noch näher betrachtet Bild: ArchivoVAR

Fakt ist, dass die FIFA den während des Spiels getroffenen Entscheid nicht mehr rückgängig machen wird.

Kein Fakt, aber eine wahrscheinliche Annahme ist, dass das womöglich reguläre Tor den Charakter des Spiels massgeblich beeinflusst hätte. Denn ob Saudi-Arabien auch in der Lage gewesen wäre, einen 0:2-Rückstand noch in einen Sieg umzubiegen, ist fraglich.

So funktioniert der halbautomatische VAR. Video: SRF

Argentinien nützt alles «hätte, wäre, wenn» nichts. Nun muss auf dem Rasen einen Reaktion her. Immerhin: Es gab schon Teams, die ihr Auftaktspiel verloren und noch Weltmeister wurden, 2010 etwa Spanien, das zum Start gegen die Schweiz tauchte.

Wenn die Titelträume von Messi und Co. noch Realität werden sollen, müssen nun aber Punkte her. Am Samstag trifft Argentinien auf Mexiko, am nächsten Mittwoch auf Polen. Diese beiden trennten sich zum WM-Start 0:0 – so dass völlig unerwartet Saudi-Arabien die Gruppe C anführt.