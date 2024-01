Für Thomas Müller und Co. endete der Nachmittag frustrierend. Bild: keystone

Bayern kassiert Heimniederlage gegen Bremen – Leverkusen profitiert

Mehr «Sport»

Bundesliga

Bayern München – Werder Bremen 0:1

Serienmeister Bayern München kann nicht mehr aus eigener Kraft Meister werden. Der deutsche Rekordmeister leistete sich einen Ausrutscher in Form einer Heimniederlage gegen Werder Bremen und liegt nun vier Verlustpunkte hinter Leader Leverkusen.

Die Bremer belohnten sich für einen couragierten und mutigen Auftritt. Mitchell Weiser schoss nach einer Stunde den herrlichen Siegtreffer für die Norddeutschen (im Video). Sie siegten in München erstmals seit 16 Jahren wieder.

Die Bremer Spieler feiern das Siegtor. Bild: keystone

Bayern war zwar spielbestimmend, konnte dem Spiel aber nicht wie gewohnt den Stempel aufdrücken. Die Münchner wurden nur selten zwingend. Die beste Chance zum Ausgleich hatte kurz vor Schluss der eingewechselte Mathys Tel, dessen Kopfball von Bremens Goalie Michael Zetterer an den Pfosten gelenkt wurde.

Am 10. Februar kommt es zum mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen der beiden Topteams in Leverkusen. Bis dahin trifft Bayer 04 auf Mönchengladbach und Darmstadt, Bayern München trägt vorher noch das Nachtragsspiel gegen Union Berlin aus, spielt in Augsburg und zuhause gegen Gladbach.

Bayern München – Werder Bremen 0:1 (0:0)

Tor: 59. Weiser 0:1.

Premier League

Serie A

La Liga

Osasuna – Getafe 3:2 Halt die Luft an, du siehst womöglich gleich das Tor des Jahres

(ram/sda)