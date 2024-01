Den 49ers und den Ravens fehlt noch ein Sieg zum Einzug in den Superbowl

Fred Warner (links) und George Kittle ziehen nach gewonnener Schlacht von dannen. Bild: keystone

49ers und Ravens fehlt noch ein Sieg zum Einzug in den Superbowl

Mehr «Sport»

Die San Francisco 49ers und die Baltimore Ravens, die beiden Sieger der regulären Saison, stehen in der NFL im Playoff-Halbfinal. Die 49ers mussten beim 24:21 gegen die Green Bay Packers zittern.

Die Packers, die in der ersten Playoff-Runde überraschend die Dallas Cowboys besiegt hatten, machten auch den heimischen 49ers das Leben schwer. Bis knapp eine Minute vor Schluss führten die Gäste aus Wisconsin, ehe Runningback Christian McCaffrey die Kalifornier mit seinem zweiten Touchdown des Spiels wieder in Führung brachte. «Man muss einen kühlen Kopf bewahren und nicht versuchen, etwas zu erzwingen, sondern das nehmen, was die Verteidigung einem gibt und einen Weg finden», sagte San Franciscos Quarterback Brock Purdy.

Der anschliessende Versuch der Packers, die Partie zumindest noch auszugleichen, missglückte. Der bis dahin starke Quarterback Jordan Love warf den Ball in die Hände des Gegners, womit die Partie entschieden war.

Für die 49ers, die im Halbfinal auf den Sieger des Duells zwischen den Detroit Lions und den Tampa Bay Buccaneers (Sonntag, 21 Uhr Schweizer Zeit) treffen, war es der fünfte Sieg in Folge in einem Playoff-Duell mit den Packers, deren letzter Erfolg mittlerweile 22 Jahre zurück liegt.

Mit 34:10 deutlich durchgesetzt haben sich die Baltimore Ravens gegen die Houston Texans. Das beste Team der regulären Saison, das von Quarterback Lamar Jackson angeführt wird, trifft im Halbfinal entweder auf Titelverteidiger Kansas City Chiefs oder auf die Buffalo Bills. Diese Partie wird in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr Schweizer Zeit) ausgetragen. (ram/sda)