Neymar veröffentlicht Nachrichten an Teamkollegen: «Du musst dich nicht entschuldigen!»

Marquinhos

Das stimmt, Bruder. Nur wir wissen, was wir durchgemacht haben, um an diesen Ort zu gelangen. Was wir durchgemacht haben in diesen Tagen. Darum schmerzt es auch so fest. Es ist eine grosse Bürde, aber der grosse Typ im Himmel weiss, was er macht. Wenn er mir diese aufträgt, dann weil er weiss, dass ich damit zurechtkomme. Du bist unglaublich, wirklich. Ich bin dein Fan. Danke und schau auch du, dass es dir gut geht. Wir brauchen uns gegenseitig in den nächsten Kämpfen. Ich liebe dich fest.