bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Kroos kritisiert ehemaligen Real-Mitspieler Vinicius

Atletico Madrid v Real Madrid - Copa del Rey MADRID, SPAIN - JANUARY 18: Toni Kroos L, Vinicius Junior C and Dani Ceballos R of Real Madrid react after the Copa del Rey last 16 round football match be ...
Toni Kroos war nicht immer von Vinicius Junior begeistert.Bild: www.imago-images.de

«Oft gesagt, dass es mal gut ist»: Kroos kritisiert ehemaligen Real-Mitspieler Vinicius

Im vergangenen Jahr beendete Toni Kroos seine Karriere. Nun äusserte sich der Ex-Nationalspieler über einen früheren Kollegen, dessen Verhalten nicht nur von Kroos kritisch gesehen wird.
19.11.2025, 20:0819.11.2025, 20:08
Florian Vonholdt / t-online
Ein Artikel von
t-online

Mit Vinicius Junior feierte Toni Kroos bei Real Madrid grosse Erfolge. In ihrer gemeinsamen Zeit zwischen 2018 und 2024 wurden sie unter anderem dreimal spanischer Meister und gewannen zweimal die Champions League.

Dennoch gab es einige Punkte, die Kroos am Verhalten des oft theatralisch auftretenden Brasilianers störten. Das verriet der 35-Jährige nun am Rande der Icon League in Düsseldorf.

UEFA Champions League Final 2024: Borussia Dortmund - Real Madrid 01.06.2024 Eder Militao Real Madrid, 3, Vinicius Junior Real Madrid, 7, Carlo Ancelotti Trainer Real Madrid sowie Toni Kroos Real Madr ...
VInicius und Kroos feierten zusammen einige grosse Erfolge.Bild: www.imago-images.de

«In dem Moment habe ich ihm oft gesagt, dass jetzt mal gut ist, weil man dann auch das Gefühl bekommt, dass das ganze Team wegen seiner Art irgendwann mal benachteiligt wird. Man kann irgendwann verstehen, wenn es nervt – ob das ein Gegenspieler, ein Schiedsrichter oder ein gegnerisches Publikum ist», so der Weltmeister von 2014 am Montag.

Vinicius steht immer wieder wegen seines Verhaltens im Fokus. Der Brasilianer gilt als impulsiv, provoziert Gegner, diskutiert häufig mit Schiedsrichtern – und gerät auch regelmässig mit Fans aneinander. Schon während ihrer gemeinsamen Zeit bei Real Madrid empfand Kroos das als problematisch.

Kroos über Vinicius: «Oft versucht, ihn ein bisschen zu beruhigen»

Kroos erklärte weiter, wie die ständigen Auseinandersetzungen Vinicius’ nicht nur ihn, sondern das gesamte Team belasteten: «Als Team hast du das Gefühl, dass es sich jetzt aufgrund dessen gegen das komplette Team richtet.»

Real Madrid&#039;s Vinicius Junior is restrained by coaching staff duringa post match scuffle at La Liga soccer match between Real Madrid and Barcelona in Madrid, Spain, Sunday, Oct. 26, 2025. (AP Pho ...
Vini sorgt immer wieder für negative Schlagzeilen.Bild: keystone

Er habe daher oft versucht, Vinicius auf dem Feld zu beruhigen – auch, um dessen Leistung nicht zu gefährden. Kroos: «Ich habe auf dem Platz sehr oft versucht, ihn ein bisschen zu beruhigen – aber vor allem auch, damit er nicht aus seinem eigenen Spiel herauskommt, weil das manchmal passiert ist. Ich habe oft gesagt: ‹Du bist so gut, du brauchst das gar nicht›.»

Zuletzt sorgte Vinicius erneut für Diskussionen – beim Clásico-Sieg gegen Barça (2:1). Nach seiner Auswechslung reagierte der 25-Jährige wütend und respektlos gegenüber Trainer Xabi Alonso. Die Szene wurde in Spanien intensiv diskutiert. Erst seine Entschuldigung – vor der Mannschaft und in sozialen Medien – brachte etwas Ruhe zurück.

Nach Ausraster im Clasico: Real Madrid denkt wohl an Verkauf von Vinicius Junior
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Europas Rekordmeister im Fussball
1 / 28
Europas Rekordmeister im Fussball

Spanien: Real Madrid – 36 Titel, zuletzt 2023/24. Erster Verfolger: FC Barcelona – 28 Titel.
quelle: keystone / rodrigo jimenez
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Schweiz hat sich im Kosovo für die WM qualifiziert – das sagen die mitgereisten Fans
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
«Es schmerzt»: Granit Xhaka im Kosovo ausgebuht – diese Aussage war wohl der Grund
Spiele gegen Kosovo sind für Granit Xhaka eine besondere Angelegenheit. Schliesslich stammt seine Familie aus dem Land, seine Eltern verliessen den Kosovo aufgrund des Kriegs als politische Flüchtlinge. Der 33-Jährige entschied sich, für die Schweizer Nationalmannschaft zu spielen, dennoch versteckte er seine Verbundenheit zum Kosovo nie.
Zur Story