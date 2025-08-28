YB setzt sich gegen Slovan Bratislava durch. Bild: keystone

YB schlägt Slovan Bratislava auch im Rückspiel und steht in der Europa League

Die Young Boys lassen im Playoff-Rückspiel daheim gegen Slovan Bratislava nichts anbrennen und qualifizieren sich mit dem 4:2-Gesamtsieg souverän für die Ligaphase der Europa League.

Auf das 1:0 in Bratislava liess YB im eigenen Stadion einen 3:2-Sieg folgen. Dabei zeigte sich Neuzugang Armin Gigovic vor nur etwas mehr als 15'000 Zuschauern von seiner besten Seite. Bei seinem Debüt im Wankdorf traf der vom Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel gekommene Stürmer zweimal: in der 29. Minute zum 1:0 und sieben Minuten nach der Pause zum 3:1. Neben dem bosnischen Internationalen war Chris Bedia (37.) für YB erfolgreich.

Das 2:0 von YB durch Bedia. Video: SRF

Slovan Bratislava hatte seine Chancen und war vor allem in der Startphase der Partie gefährlich, als die Berner ihren starken Goalie Marvin Keller brauchten, um nicht in Rückstand zu geraten. So aber hielt YB die Spannung im Duell gegen den slowakischen Meister trotz der beiden Anschlusstreffer zum 1:2 und 2:3 auf einem angenehm tiefen Niveau.

Der Lohn für die überstandene einzige Qualifikationsrunde, die YB bestreiten musste, sind attraktivere Gegner und höhere Einnahmen, Europa League anstatt Conference League. Auf wen das Team von Giorgio Contini in seiner zwölften Liga- beziehungsweise Gruppenphase in den letzten 15 Jahren trifft, erfährt es am Freitag um 13.00 Uhr in Monaco. Nicht zu den acht Gegnern gehört ganz sicher der FC Basel, weil Duelle zwischen gleichen Nationen noch nicht möglich sind.

Young Boys - Slovan Bratislava 3:2 (2:1)

SR Obrenovic (SLO).

Tor: 29. Gigovic 1:0. 37. Bedia 2:0. 43. Mak 2:1. 52. Gigovic 3:1. 87. Strelec 3:2.

Young Boys: Keller; Janko (85. Blum), Zoukrou, Benito, Hadjam; Virginius (64. Colley), Raveloson, Fernandes, Monteiro (72. Fassnacht); Bedia (64. Cordova), Gigovic (85. Lauper). (abu/sda)