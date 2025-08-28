bedeckt17°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

YB schlägt Slovan Bratislava und schafft Quali für die Europa League

epa12331445 YB&#039;s player celebrate the 3-1 goal during the UEFA Europa League playoff 2nd leg match between BSC Young Boys and Slovan Bratislava at the Wankdorf stadium in Bern, Switzerland, 28 Au ...
YB setzt sich gegen Slovan Bratislava durch.Bild: keystone

YB schlägt Slovan Bratislava auch im Rückspiel und steht in der Europa League

Die Young Boys lassen im Playoff-Rückspiel daheim gegen Slovan Bratislava nichts anbrennen und qualifizieren sich mit dem 4:2-Gesamtsieg souverän für die Ligaphase der Europa League.
28.08.2025, 18:5528.08.2025, 22:05
Mehr «Sport»

Auf das 1:0 in Bratislava liess YB im eigenen Stadion einen 3:2-Sieg folgen. Dabei zeigte sich Neuzugang Armin Gigovic vor nur etwas mehr als 15'000 Zuschauern von seiner besten Seite. Bei seinem Debüt im Wankdorf traf der vom Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel gekommene Stürmer zweimal: in der 29. Minute zum 1:0 und sieben Minuten nach der Pause zum 3:1. Neben dem bosnischen Internationalen war Chris Bedia (37.) für YB erfolgreich.

Das 2:0 von YB durch Bedia.Video: SRF

Slovan Bratislava hatte seine Chancen und war vor allem in der Startphase der Partie gefährlich, als die Berner ihren starken Goalie Marvin Keller brauchten, um nicht in Rückstand zu geraten. So aber hielt YB die Spannung im Duell gegen den slowakischen Meister trotz der beiden Anschlusstreffer zum 1:2 und 2:3 auf einem angenehm tiefen Niveau.

Der Lohn für die überstandene einzige Qualifikationsrunde, die YB bestreiten musste, sind attraktivere Gegner und höhere Einnahmen, Europa League anstatt Conference League. Auf wen das Team von Giorgio Contini in seiner zwölften Liga- beziehungsweise Gruppenphase in den letzten 15 Jahren trifft, erfährt es am Freitag um 13.00 Uhr in Monaco. Nicht zu den acht Gegnern gehört ganz sicher der FC Basel, weil Duelle zwischen gleichen Nationen noch nicht möglich sind.

Young Boys - Slovan Bratislava 3:2 (2:1)
SR Obrenovic (SLO).
Tor: 29. Gigovic 1:0. 37. Bedia 2:0. 43. Mak 2:1. 52. Gigovic 3:1. 87. Strelec 3:2.
Young Boys: Keller; Janko (85. Blum), Zoukrou, Benito, Hadjam; Virginius (64. Colley), Raveloson, Fernandes, Monteiro (72. Fassnacht); Bedia (64. Cordova), Gigovic (85. Lauper). (abu/sda)

Mehr Fussball-News:
Er spielte bereits für die Schweizer Nati: Nun ist der Kosovo auch an Hajdari dran
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
1 / 21
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.
quelle: imago/pro sports images / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Er schwingt die Champions League Flagge wie kein anderer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
2
Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!
3
Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa
4
Gemachte Deals scheinen wertlos: Trump droht der EU und China bereits mit neuen Zöllen
5
Ich bin zwei Wochen auf Samsungs 2000-Franken-Handy umgestiegen und das kam raus
Meistkommentiert
1
Woltemade vor Überraschungswechsel zu Newcastle +++ Schmidt leihweise von Leeds zu Bremen
2
Picdump 154 – die Memes sind zurück aus der Sommerpause
3
«Nur noch krank!» – am ESAF kosten zwei Nächte im Wohnwagen 2500 Franken
4
Hakenkreuze und Rassismus auf WhatsApp – die Lausanner Polizei hat gleich mehrere Probleme
5
«Habt ihr gesehen, was über ihn geschrieben wurde?» – Marvins Freunde erzählen
Meistgeteilt
1
USA wollen Dauer von Studenten- und Journalisten-Visa begrenzen
2
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
3
Zwei neue Hilfszentren in Gaza +++ Netanjahu wirft Haaretz «antisemitische Hetze» vor
4
Du hast keine Ahnung von Schwingen? Der watson-Sport-Chef gibt dir Nachhilfe
5
Tödliche Polizeieinsätze im Kanton Waadt – Bericht wirft neues Licht auf Tod von «Nzoy»
Kann man nach einer Niederlage noch König werden? Das verrät ein Blick zurück
Eine Niederlage im Anschwingen – und alles ist schon vorbei? Wer am Eidgenössischen gleich den ersten Gang verliert, hat es schwer, noch Schwingerkönig zu werden. Völlig aussichtslos ist er jedoch nicht.
Der Innerschweizer Joel Wicki startet seine «Mission Titelverteidigung» am Samstagmorgen gegen den Berner Michael Moser, den 20-jährigen Aufsteiger des Jahres. Beim Duell zwischen dem Nordostschweizer Samuel Giger und dem Berner Fabian Staudenmann stehen sich im 1. Gang in Mollis zwei Schwinger gegenüber, die mit Wicki die meistgenannten Königsanwärter sind.
Zur Story