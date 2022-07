Elversbergs Kevin Conrad feiert den Treffer zur 4:2-Führung des Underdogs. Bild: imago

Leverkusen strauchelt in Elversberg – Supercups in Deutschland und England

Community Shield

Der Livestream von ITV

Um 18 Uhr spielt Meister Manchester City im englischen Supercup gegen den FA-Cup-Sieger FC Liverpool. Die 100. Austragung des Community Shield findet im King Power Stadium in Leicester statt, weil der übliche Austragungsort besetzt ist: Am Sonntag (18 Uhr) findet im Londoner Wembley der Final der Frauen-EM, England – Deutschland, statt.

Deutscher Supercup

Der Livestream von Sat.1

Um 20.30 Uhr trifft der deutsche Serienmeister FC Bayern München auf den Pokalsieger RB Leipzig. Gespielt wird im Stadion der Rasenballsportler. Die Bayern gewannen den Supercup seit 2016 mit einer Ausnahme immer: 2019 unterlagen sie auswärts in Dortmund dem BVB.

DFB-Pokal, 1. Runde

Elversberg (3.) – Bayer Leverkusen 4:3

Eine Blamage für die Werkself: Leverkusen bleibt an einem Drittligisten hängen. Die SV Elversberg ging schon in der 3. Minute in Führung, Leverkusen gelang zwei Mal der Ausgleich, lag zur Pause aber 2:3 zurück. Patrik Schick verlieh Bayer 04 in der 89. Minute mit seinem Treffer zum 3:4 noch einmal Hoffnung, doch Elversberg schaukelte die Führung über die Nachspielzeit und schaffte den grossen Coup.

Straelen (4.) – FC St.Pauli (2.) 3:4

Zweitligist St.Pauli ist mit Ach und Krach eine Runde weiter gekommen. Jakov Medic schoss in letzter Sekunde den 4:3-Siegtreffer für die Hamburger, die damit vor knapp 6000 Zuschauern in Duisburg um eine Verlängerung herumkamen. Der von Sunday Oliseh trainierte Regionalligist SV Straelen ging 1:0 in Führung und konnte zehn Minuten vor dem Ende zum 3:3 ausgleichen.

Weitere Resultate

Viktoria Berlin (4.) – VfL Bochum 0:3

SSV Jahn Regensburg (2.) – 1. FC Köln 2:2*

SpVgg Bayreuth (3.) – Hamburger SV (2.) 1:1*

FV Illertissen (4.) – Heidenheim (2.) 0:2

VfB Lübeck (4.) – Hansa Rostock (2.) 1:0

Einheit Wernigerode (5.) – Paderborn 0:10

Spielbeginn 18.00 Uhr

Carl Zeiss Jena (4.) – Wolfsburg

Kickers Offenbach (4.) – Fortuna Düsseldorf (2.)

Stuttgarter Kickers (5.) – Greuther Fürth (2.)