Georgische Ekstase: Die Spieler lassen sich nach dem historischen Sieg von ihren Fans feiern. Bild: keystone

«Der beste Tag meines Lebens» – so wild feiert Georgien nach der Sensation gegen Portugal

Am Mittwoch kam es in Gelsenkirchen zur grössten Überraschung an der diesjährigen EM: Fussball-Zwerg Georgien bezwang den Europameister von 2016 Portugal verdient mit 2:0. Dadurch sicherten sich die Georgier bei ihrer ersten Endrunden-Teilnahme gleich das Achtelfinal-Ticket.

Als mit dem Schlusspfiff die Sensation perfekt war, gab es bei der georgischen Mannschaft kein Halten mehr. Sämtliche Spieler stürmten auf den Rasen und starteten dort bereits die Feier.

Georgische Euphorie kurz nach dem Schlusspfiff. Bild: keystone

Kurz darauf eilten die Spieler zu den Fans, um sich für ihre Unterstützung zu bedanken. Die Fussball-Euphorie im vermeintlich kleinen Fussball-Land ist gross. Trotz nur knapp 4 Millionen Einwohner waren zahlreiche Georgier in Gelsenkirchen, um Stimmung zu machen.

Georgiens Fans feiern ihre Spieler nach ihrem Exploit. Bild: keystone

Ein Meer aus rot-weissen Fans in Gelsenkirchen. Bild: keystone

Eine ganz besondere Geschichte schrieb beim georgischen Sieg Chwitscha Kwarazchelia. Der Napoli-Flügel spielte in Gelsenkirchen erstmals gegen sein grosses Idol Cristiano Ronaldo. Vor dem Spiel zirkulierte auf den sozialen Medien ein Bild, das Ronaldo bei einem Besuch in Tiflis im Jahr 2013 zeigt – und einem jungen Kwarazchelia, der den Superstar begeistert anschaut.

Ausgerechnet gegen Ronaldos Portugal zeigte Kwarazchelia seine bislang beste Leistung an diesem Turnier. Der 23-Jährige erzielte ein Tor und wurde zum Mann des Spiels gewählt. «Alle sind so glücklich, wir haben Geschichte geschrieben», freute sich Kwarazchelia nach dem Sieg, «das ist der beste Tag meines Lebens».

Als zusätzliches Highlight gelang es Kwarazchelia zudem, nach dem Schlusspfiff Ronaldos Trikot zu ergattern. Auf TV-Bildern ist zu sehen, wie der Portugiese Kwarazchelia zum Sieg gratuliert und umarmt. In der Kabine liess es sich der Mann des Spiels dann nicht nehmen, mit dem Ronaldo-Shirt zu posieren.

Und auch wenn das Turnier für Georgien noch weitergeht, zeigten Aufnahmen in den sozialen Medien, dass der Sieg bis spät noch gebührend gefeiert wurde.

Goalie Mamardaschwili feiert sogar beim Doping-Test. screenshot: instagram

Doch nicht nur in Gelsenkirchen stieg die Party. Auch in der fast 3000 Kilometer entfernten georgischen Hauptstadt Tiflis wurde wild gefeiert.

In der Stadt, wo es aufgrund der aufgeheizten politischen Stimmung zuletzt immer wieder zu Protesten kam, feierten die Leute gemeinsam auf den Strassen.

Im Tiflis wurde bis in die späten Stunden gefeiert. Bild: www.imago-images.de

Nach mehreren Demonstrationen ist die Stimmung in Georgien zumindest für einen Abend gelöst. Bild: www.imago-images.de

An Schlaf war trotz Spielende erst kurz vor 1 Uhr nachts nicht zu denken – euphorisierte Fans feierten den Sieg ihren Mannschaft mit einem gellenden Hupkonzert.

Nach einer aufregenden Nacht haben Spieler und Fans nun drei Tage Zeit, um sich auf ihre Achtelfinal-Partie vorzubereiten. Denn einfacher wird die Aufgabe nicht: In der Runde der letzten 16 treffen die Georgier auf die bislang überzeugenden Spanier. Vor diesen fürchten werden sich die Georgier aber nicht. «Wir sind ein Topteam», so Chwitscha Kwarazchelia nach dem Sieg gegen Portugal. «Wir können kämpfen, gegen jedes Team.» (dab)