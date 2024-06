Freulers Fettnäpfchen in Italien +++ Türken wegen Mini-Flug in der Kritik

Während das erstmals unter Nationalcoach Roberto Martinez geschlagene Portugal überrascht wurde, war Georgien offensichtlich für den Coup gerüstet. Hinten wurde um jeden Meter gekämpft und mit dem Ball am Fuss wurde konsequent der rasche Vorstoss vor das Tor der Portugiesen gesucht. Der Erfolg war total und wird mit dem Achtelfinal gegen Spanien belohnt. Leidtragende des georgischen Exploits ist Ungarn, das ansonsten als einer der besten Gruppendritten in die K.o.-Runde gekommen wäre.

Wie wenig Portugals Zweitbesetzung – auch sie hochdotiert – mit diesem Widerstand gerechnet hatte, zeigte die Reaktion der Spieler, die zunehmend frustriert wirkten. Ronaldo sah schon in der ersten Halbzeit eine Gelbe Karte wegen Reklamierens. Schärer hatte mehr zu tun und heiklere Entscheide zu fällen, als die Ausgangslage in dieser Gruppe und die eigentlich klar verteilten Rollen in diesem Match vermuten liessen.

Das Szenario in Gelsenkirchen, wo sonst Schalke 04 die Dramen schreibt, war perfekt für Georgien. Keine 90 Sekunden waren gespielt, da leistete sich Antonio Silva einen Fehlpass, den Georges Mikautadse und Torschütze Chwitscha Kwarazchelia zum 1:0 nutzten. In der 57. Minute doppelten die Georgier mit einem Penalty nach, den der Schwyzer Schiedsrichter Sandro Schärer nach Hinweis von Video-Referee Fedayi San zu Recht zusprach. Der im französischen Lyon geborene Mikautadse erzielte als erster Spieler an diesem Turnier sein drittes Tor.

Den neuen Stuttgart-Kollegen hat er schon umgesäbelt – Fabian Rieder über aufregende Tage

An der WM gegen Brasilien, an der EM gegen Deutschland. Fabian Rieder ist der junge Schweizer für die grossen Gegner. Und hat mit dem VfB Stuttgart nun einen neuen Arbeitgeber. Wie kam es zum Transfer? Und was hat das mit Thomas Müller zu tun?

Es war ein klassischer Murat-Yakin-Einfall. Aber man staunte nicht schlecht, als Fabian Rieder an der Winter-WM in Katar gegen Brasilien erstmals in der Schweizer Startelf auftauchte. Am rechten Flügel musste der damals 20-Jährige gegen den Rekordweltmeister vor allem defensiv arbeiten, die Leistung blieb durchzogen. Nun an der EM rieb man sicher erneut verwundert die Augen, als Rieder gegen Deutschland zum zweiten Mal überhaupt mit der Nati beginnen durfte. Typisch Yakin. Gegen den Gastgeber gelang – wieder am rechten Flügel – eine gute Leistung. Mit dem Bonus, sich das Trikot von Thomas Müller zu sichern.