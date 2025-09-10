wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

FC Barcelona weiter im Stadion-Chaos – das Heimspiel muss verlegt werden

epa12196999 Construction continues at Spotify Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, 25 June 2025. FC Barcelona has confirmed that the team will return to play its matches at Camp Nou stadium starting ...
Das Camp Nou wird derzeit umgebaut – doch die Arbeiten verzögern sich.Bild: keystone

Camp-Nou-Chaos bleibt – Barça-Heimspiel am Sonntag kurzfristig in Mini-Stadion verlegt

Das Chaos um die Wiedereröffnung des Camp Nou geht weiter. Barcelona kann vorerst nicht wie geplant dort spielen – und muss auf viele Zuschauer verzichten.
10.09.2025, 06:5110.09.2025, 06:51
Mehr «Sport»
Ein Artikel von
t-online

Der FC Barcelona steht vor einer besonderen Situation zum Saisonstart: Das erste Heimspiel kann nicht wie geplant im traditionsreichen Camp Nou stattfinden. Grund sind fehlende Genehmigungen für das Stadion, das derzeit umfassend modernisiert wird.

Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, wird die Partie gegen den FC Valencia deshalb ins Estadi Johan Cruyff verlegt. Die kleine Arena fasst nur rund 6'000 Zuschauer. Eigentlich fordert die spanische Liga eine Mindestkapazität von 8'000 Plätzen, dennoch hat sie den Austragungsort vorläufig genehmigt. Voraussetzung ist allerdings, dass Barça die Nutzung des Video-Schiedsrichters gewährleisten kann.

Barcelona&#039;s Fridolina Rolfo, 2nd right scores her side&#039;s 9th goal from a penalty kick during the women&#039;s Champions League group D soccer match between Barcelona and Hammarby at the Esta ...
Im Estadi Johan Cruyff spielen sonst die Frauen des FC Barcelona.Bild: keystone

Musik-Star belegt Olympiastadion

Eine Rückkehr ins Olympiastadion, wo Barça in den vergangenen zwei Jahren während des Umbaus des Camp Nou spielte, ist kurzfristig ausgeschlossen. Dort tritt am Freitag Musiker Post Malone auf, sodass am Sonntag kein Fussballspiel stattfinden kann.

In der Mitteilung erklärte der Klub, man arbeite «intensiv» daran, die erforderlichen Genehmigungen für die Wiedereröffnung des Camp Nou zu erhalten. Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit steht dort vorerst ohnehin nur eine Teileröffnung bevor, bei der zunächst nur 27'000 Plätze zur Verfügung stehen würden. Bei vollständiger Neueröffnung soll das Stadion in Zukunft bis zu 105'000 Zuschauer fassen können. Die Bauarbeiten hatten sich immer wieder verzögert. (nih/t-online)

Italien zwischen «Alptraum», «Irrenhaus» und «Spiel mit Herz und Seele»
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Merkwürdige und wunderbare Fussballstadien auf dieser Welt
1 / 33
Merkwürdige und wunderbare Fussballstadien auf dieser Welt
Das 2024 eröffnete Tammelan Stadion im finnischen Tampere ist eine Mischung aus Fussballstadion, Wohnblöcken und Einkaufszentrum.
quelle: tammelanstadion.fi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Eskalation in Nepal – Parlamentsgebäude gestürmt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
Error 404: Fail-Dienstag not found
3
Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
4
Die Trump-Regierung hält der Schweiz den Spiegel vor
5
«Ihr müsst die Beine spreizen»: Ski-Trainer begrapscht Juniorin und schaut beim Duschen zu
Meistkommentiert
1
Tedesco folgt bei Fenerbahce auf Mourinho +++ Postecoglou übernimmt in Nottingham
2
Schweizer Bevölkerung ist gegen UKW-Abschaltung
3
Damit du heute Abend von den Aufstellungen nicht schockiert bist: Alle NL-Transfers 25/26
4
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
5
Wenn wir den Laubbläser verbieten, dann aber auch ... ☝🏻
Meistgeteilt
1
Russland mit neuen Drohnenangriffe auf Ukraine ++ Kreml-Oberpropagandistin «schwerkrank»
2
Importiertes Aufbackbrot macht Schweizer Bäckereien zu schaffen
3
Gericht blockiert Entlassung von Lisa Cook +++ Trump will mit Indien verhandeln
4
Exotischer Besuch in der Schweiz – Flamingo-Jungtiere gesichtet
5
Kultfigur Walter Frosch spielt mit einem Zigarettenpäckchen im Stutzen
Kosovo überrascht Schweden – Italien verhindert nächsten Rückschlag gegen Israel nur knapp
Schweden kassiert in der Schweizer WM-Qualifikationsgruppe B eine überraschende 0:2-Niederlage. Das Team mit seinen hochdotieren Stürmern blieb in Pristina ohne Treffer und lief zweimal in einen kosovarischen Konter.
Zur Story