freundlich11°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Gregor Kobel beim BVB als Held gefeiert – nun will er den DFB-Pokal

epa12488489 Goalkeeper Gregor Kobel of Dortmund (R) celebrates after winning the DFB Cup second round match between Eintracht Frankfurt and Borussia Dortmund in Frankfurt, Germany, 28 October 2025. EP ...
Alle rennen sie zu Gregor Kobel – soeben hat der BVB-Goalie den entscheidenden Penalty gehalten.Bild: keystone

BVB-Matchwinner Kobel mit Lob überhäuft – der spricht jetzt vom Titel

Gregor Kobel ist beim Sieg von Borussia Dortmund im Achtelfinal des DFB-Pokals bei Eintracht Frankfurt der gefeierte Held. Der Matchwinner gibt nach dem Penalty-Krimi ein grosses Saisonziel aus.
29.10.2025, 13:0729.10.2025, 13:07

Für Gregor Kobel gab es nach dem Überstehen der zweiten Cuprunde ein besonderes Lob von Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken. «Frankfurt hatte einige Chancen. Da brauchst du einen guten Torhüter. Und dann hält er noch den entscheidenden Penalty», adelte Ricken den Schweizer Nationalgoalie. «Ein besonderes Lob und ein grosses Kompliment an ihn, aber auch an die ganze Mannschaft», so Ricken. Julian Brandt, der als einziger Borusse in der regulären Spielzeit getroffen hatte, schwärmte: «Wir haben einen sensationellen Torhüter.»

Kobel selbst zeigte sich nach dem «geilen Fussballabend» angriffslustig. «Berlin ist jedes Jahr das Ziel. Es ist ein Traum, mit so einem Verein den Pokal zu holen», sagte der 27-jährige Zürcher. Im Berliner Olympiastadion findet traditionell der Pokalfinal statt.

Das Penaltyschiessen im Schnelldurchlauf.

«Das war Freestyle»

Der Goalie war beim 4:2 im Penaltyschiessen nach 1:1 über 120 Minuten mit mehreren Glanzparaden und dem entscheidenden gehaltenen Penalty von Fares Chaibi der Matchwinner. Intensiv vorbereitet hatte sich Kobel aber nicht. «Ich war halb blind im Penaltyschiessen», erzählte er schmunzelnd. «Von den Frankfurter Schützen waren nur zwei Videos vorhanden – Chaibi gehörte nicht dazu.» Er habe schon gewusst, wie der eine oder andere anläuft, «aber es war schon Freestyle heute», gab Kobel zu.

Die Komplimente nach dem gewonnenen Duell zweier Champions-League-Teilnehmer gab Kobel an seine Mitspieler zurücl: «Unsere Penaltyschützen haben einen extrem guten Job gemacht. Das ist nicht einfach, wenn so ein Druck herrscht. Solch ein Spiel macht Mega-Bock, das war sehr emotional.»

VAR? «Wäre für uns top gewesen»: Frankfurt hadert nach Fehlentscheid gegen Kobels BVB

Sieg kann zur Initialzündung werden

Kobel steht sinnbildlich für den wiedererstarkten BVB, der nach einer durchwachsenen letzten Saison zuletzt konstant überzeugte. Dortmund hat in dieser Saison erst ein Pflichtspiel verloren – das 1:2 beim Branchenprimus Bayern München – und präsentiert sich derzeit als verschworene Einheit. «Ich will gar keinen Vergleich zum Vorjahr ziehen. Aber es fühlt sich momentan super an. Wir haben uns etwas aufgebaut, was die Stimmung angeht», sagte Kobel.

Auch für Ricken ist der Erfolg in Frankfurt mehr als nur ein Weiterkommen: «Solche Spiele machen etwas mit der Mannschaft. Da entwickelst du ein Wir-Gefühl.» Für Dortmund, dessen letzter Cupsieg über vier Jahre zurückliegt, soll der Sieg Rückenwind für den weiteren Verlauf der Saison geben. (nih/sda/dpa)

Thun überrascht alle – und nun wird sogar das Undenkbare denkbar
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Schweizer standen schon im Champions-League-Final
1 / 10
Diese Schweizer standen schon im Champions-League-Final
Stéphane Chapuisat gewinnt als erster Schweizer 1997 die Champions League. Beim 3:1-Sieg gegen Juventus spielt der Stürmer 70 Minuten lang.
quelle: imago sportfotodienst / sven simon
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Zerstörung in Jamaika nach Hurrikan «Melissa»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Nach Wintereinbruch: Weisser Teppich auf den Pässen, Föhn bringt Auflockerung
2
Ukraine entscheidet sich gegen US-Kampfjets – und für den schwedischen Gripen
3
Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
4
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
5
USA planen totale Überwachung von Social Media – das solltest du wissen
Meistkommentiert
1
Neue EU-Verträge: 570'000 Personen würden nach 5 Jahren Recht auf Daueraufenthalt erhalten
2
Juventus mit neuem Trainer einig +++ Lionel Messi verlängert bei Inter Miami
3
27.000 Haushalte in der Ukraine ohne Strom +++ Erneuter Abschuss von Drohnen in Russland
4
«Was ist schlimmer: Kein Sex oder schlechter Sex?»
5
Social-Media-User riefen nach Aromat-Chips – jetzt liefert Zweifel die Antwort
Meistgeteilt
1
Trump, Xi, Putin: Wollt ihr ewig leben?
2
Israel verbietet Rotem Kreuz Häftlingsbesuche ++ Kritik an Leichen-Bergung in Gaza
3
Südkorea verleiht Trump höchsten Verdienstorden ++ Trump äussert sich zu 3. Amtszeit
4
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
5
NBA-Schweizer George stark, Wizards verlieren trotzdem +++ Golubic im Viertelfinal
Sion schlägt St.Gallen in spektakulärem Spiel – Thun lässt Winti zu zehnt keine Chance
Der FC St.Gallen muss an der Tabellenspitze der Super League Aufsteiger Thun ziehen lassen. Während die Berner Oberländer gegen Winterthur gewinnen, kassieren die Ostschweizer in Sitten eine Niederlage.
St. Gallen muss den FC Thun an der Tabellenspitze ziehen lassen. Die Ostschweizer unterliegen in der 11. Runde der Super League nach früher Führung dem FC Sion mit 2:3.
Zur Story