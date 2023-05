Arne Slot führte Feyenoord Rotterdam zur ersten niederländischen Meisterschaft seit 2017. Bild: keystone

Die jungen Wilden führen Feyenoord zum Erfolg – 6 Schlüsselfiguren auf dem Weg zum Titel

Zum 16. Mal in der Historie des Klubs ist Feyenoord Rotterdam niederländischer Meister. Die Dominanz von Serienmeister Ajax Amsterdam wurde mal wieder durchbrochen. Dabei erscheint das Erfolgsrezept von Coach Arne Slot sehr simpel.

«Jugend forscht» dürfte das Motto von Feyenoord Rotterdam vor Beginn der Spielzeit gelautet haben. Mit einem Durchschnittsalter von 23,4 Jahren stellt Feyenoord das drittjüngste Team der Eredivisie, lediglich der FC Groningen (23 Jahre) und Vitesse Arnheim (22,9 Jahre) unterbieten den Wert des neuen niederländischen Meisters noch minimal.

Damit haben die Niederländer einen der jüngsten Meisterkader Europas. In den Topligen sind die Teams der bisher feststehenden Meister FC Barcelona und SSC Neapel beide im Schnitt älter und auch die jeweiligen Leader Bayern München, Manchester City und Paris-Saint-Germain können nicht mit der niederländischen Jugend mithalten. Auf dem Weg zum Titel konnte sich der Klub vor allem auf diese sechs Schlüsselfiguren verlassen.

Der Anführer

2014 wechselte Orkun Kökcü aus Groningen in die Nachwuchsabteilung von Feyenoord. Seither durchlief er sämtliche Juniorenteams und debütierte im Dezember 2018 bei den Profis. Bei seinem Liga-Debüt gegen den FC Emmen traf er direkt selbst und legte einen Treffer auf. Vor der laufenden Saison wurde der Türke dann zum Captain.

Der zentrale Mittelfeldspieler erzielte in dieser Saison in 44 Spielen wettberwebsübergreifend zwölf Tore und bereitete fünf vor. Die Leistungen des Spielgestalters wecken bereits Begehrlichkeiten bei europäischen Top-Klubs. Unter anderem Manchester United soll am türkischen Nationalspieler interessiert sein.

Orkun Kökcü (links) ist seit dieser Saison Captain bei Feyenoord. Bild: keystone

Der Meistermacher

Als Arne Slot das Team nach der Saison 2020/21 von Dick Advocaat übernahm, war Feyenoord Rotterdam gerade mit 29 Punkten Rückstand auf Meister Ajax Amsterdam Fünfter geworden. Genau so viele Punkte trennten den Klub vom Abstieg.

Zwei Jahre später hat Slot das Team zu seiner 16. Meisterschaft geführt. Dabei zeigt der Niederländer eine besondere Vorliebe für junge Spieler «Wenn du als Trainer eine junge Mannschaft hast, kannst du diese durch Videos an dein System heranführen.» In der Saison vor Slots Verpflichtung betrug der Altersschnitt von Feyenoord noch 26 Jahre, inzwischen lediglich noch 23,4 Jahre. Lediglich vier Spieler im Kader sind älter als 25 Jahre.

Slot lässt seine jungen Wilden einen höchst intensiven Fussball spielen. Dadurch will er seinem Team zwei Möglichkeiten geben, um gewinnen zu können. Sollte die Mannschaft nicht mit der Qualität der Gegner mithalten können, könne sie so auch durch harte Arbeit zum Erfolg kommen. Sein Fokus liegt dabei auf dem Kollektiv der Mannschaft, nicht auf einzelnen Spielern. Die Hauptinspirationsquelle für Slot ist Pep Guardiolas Spielidee. Sein Team soll unterhaltsamen Fussball spielen.

Mit Leib und Seele dabei: Arne Slot. Bild: keystone

Durch seine Erfolge mit Feyenoord weckte der 44-Jährige bereits Begehrlichkeiten in der englischen Premier League. Teams wie die Tottenham Hotspur, Leeds und Crystal Palace sollen am Meistermacher interessiert sein.

Die Entdeckung

Für vier Millionen Euro kam Santiago Gimenez vor der Saison von CD Cruz Azul nach Rotterdam. Auch dank seiner bislang 15 Treffer in der Eredivisie, konnte sich Feyenoord bereits vorzeitig die Meisterkrone aufsetzen.

Gimenez ist ein klassischer Mittelstürmer, der genau weiss, wo das Tor steht. In Arne Slots bevorzugtem 4-3-3-System stellt der Mexikaner die einzige Spitze dar. Durch die für seine Position eher geringe Körpergrösse von 1,82 Meter, ist er sehr mobil und kann auch gut ins Kombinationsspiel eingebunden werden. Manchester United soll bereits Interesse an Gimenez zeigen.

Der Oldie

Der alte Mann vom Klub aus der Hafenstadt heisst: Gernot Trauner. Der Österreicher gehört mit seinen 31 Jahren bereits zum alten Eisen bei Feyenoord. Trauner war eine der ersten Verpflichtungen des Klubs nach Slots Ankunft. Der gebürtige Linzer ist seither ein wesentlicher Eckpfeiler in der Defensive des niederländischen Meisters. In dieser Saison kommt er in der Eredivisie wegen einer Knieverletzung zwar nur auf 19 Einsätze, doch wenn der Innenverteidiger fit ist, ist er in der Mannschaft von Arne Slot nach wie vor gesetzt.

Gernot Trauner (links) hier im Kopfballduell. Bild: keystone

Kind des Klubs

Justin Bijlow ist der einzige Spieler im aktuellen Kader von Feyenoord der bereits zur Meistermannschaft von 2017 gehörte. Damals blieb der Torhüter jedoch ohne Einsatz. Nun ist das Eigengewächs auch als Stammkeeper Meister mit seinem Jugendklub.

Der 25-Jährige ist in Rotterdam geboren und spielt seit 2006 für Feyenoord. Nach dem Gewinn der Meisterschaft sagte er: «Feyenoord ist alles für mich.» In zwölf seiner 23 Ligaspiele in dieser Saison blieb der 6-fache niederländische Nationalspieler gar ohne Gegentreffer.

Justin Bijlow spielte schon in der Jugend für Feyenoord. Bild: keystone

Die Fans

Natürlich spielte auch die Unterstützung der Fans eine wesentliche Rolle für den Erfolg von Feyenoord in dieser Saison. Für das Spiel gegen die Go Ahead Eagles, liessen sie sich etwas ganz Besonderes einfallen.

Sie bereiteten ein Banner in einer Grösse von 11'000 Quadratmetern vor, welches sie vor Spielbeginn präsentierten. Dies erstreckte sich nahezu über die gesamte Länge des Stadions. Auf dem Banner war zu lesen: «Was werden wir heute tun? Wir werden gewinnen. Die Frage ist nur, wie hoch.»