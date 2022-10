Niclas Füllkrug könnte die deutsche Sturm-Hoffnung bei der WM in Katar werden. Bild: www.imago-images.de

Schliesst «Lücke» die Lücke im Sturm? Füllkrug könnte Deutschlands Probleme lösen

Am vergangenen Wochenende traf er beim 5:1 Sieg von Bremen gegen Gladbach doppelt. Dadurch ist Niclas Füllkrug aktuell der erfolgreichste deutsche Stürmer. Mit sieben Treffer führt er zudem die Torschützenliste der Bundesliga an.

Moritz Meister Folgen

Seit dem Rücktritt aus der Nationalmannschaft von Miroslav Klose nach dem WM-Sieg 2014 ist die deutsche Nationalmannschaft auf der Suche nach einem «echten» Stürmer. Zuletzt setzte Hansi Flick auf Timo Werner und Kai Havertz als zentralen Angreifer. Werner traf in diesem Jahr in bislang acht Länderspielen lediglich dreimal. Havertz kommt auf die gleiche Trefferzahl mit einem Spiel weniger als Werner.

Dies spricht nicht unbedingt für die Tauglichkeit der beiden im Sturm-Zentrum. Zudem erzielte das deutsche Team in der Nations League einzig beim 5:2 Sieg gegen Italien im Juli und beim 3:3 Ende September in London gegen England, mehr als einen Treffer. Der deutschen Offensive fehlt die Torgefahr.

Ein Stürmer von seiner Klasse fehlt dem DFB-Team aktuell: Miroslav Klose. Bild: EPA/EFE

Ein Mann könnte dieses Problem nun beheben. Werder Bremens Niclas Füllkrug trifft momentan wie am Fliessband. Der Bremer Stürmer erzielte in den ersten acht Spielen der Saison bereits sieben Treffer. Damit ist er aktuell auch der erfolgreichste deutsche Torschütze und führt die Torjägerliste der Bundesliga an.

Niclas Füllkurg trifft zum 3:0 für Bremen gegen Gladbach. Video: streamja

Die Rufe nach einer Nominierung Füllkrugs für die WM in Katar werden immer lauter. «Wenn er so spielt wie gegen Mönchengladbach, wo er zwei Tore gemacht, eine Traumvorlage gegeben, auch sonst gut mitgespielt hat, vorne wuchtig, kopfballstark und aggressiv ist. So einer fehlt der Mannschaft», sagte beispielsweise der ehemalige Weltfussballer Lothar Matthäus. «Ich mag, dass er nicht viel nachdenkt. Er ist sehr frech. So einen Spieler kann man gebrauchen, gerade bei einem Turnier», sprach sich auch Bastian Schweinsteiger für das Aufgebot Füllkrugs aus.

Dabei ist die Entwicklung des gebürtigen Hannoveraners erstaunlich. Füllkrug, welcher im Laufe seiner Karriere immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen wurde, ging mit Werder nach dem Abstieg auch in Liga 2. Dort war er mit seinen Treffern massgeblich daran beteiligt, dass Werder der sofortige Wiederaufstieg gelang.

Dass er auch in der Bundesliga für eine Mannschaft wichtig sein kann, bewies «Lücke» ebenfalls schon. Der Spitzname erklärt sich bei einem Blick auf seine Zähne von selbst. In der Saison 2017/18 verhalf er Hannover 96 mit seinen Treffern zum souveränen Klassenerhalt. Wie wichtig er für die 96er war, merkte man in der folgenden Saison. Wegen eines Knorpelschadens kam Füllkrug nur auf 14 Einsätze, Hannover fehlte der Knipser im Sturm und stieg am Ende der Saison ab.

Niclas Füllkrug mit seiner Ehefrau Lisa. Bild: www.imago-images.de

Nun bildet der 29-Jährige seit der vergangenen Saison zusammen mit Marvin Ducksch ein erfolgreiches Duo im Bremer Sturm. Die «hässlichen Vögel», wie sich die beiden einst selbst tauften, harmonieren wunderbar. Auch den zahlreichen Vorlagen seines Sturm-Partners hat Füllkrug die Debatte um eine WM-Nominierung zu verdanken.

Füllkrug selbst durchlief bis zur U20 einst die Nachwuchsnationalmannschaften des DFB und erzielte sogar acht Treffer. Ansonsten mangelt es Füllkrug jedoch an internationaler Erfahrung. Schon vor Füllkrug scheiterte ein Aufgebot für ein grosses Turnier von Nils Petersen an mangelnder internationaler Erfahrung.

Harmonieren auf dem Platz wunderbar: Marvin Duksch (links) und Niclas Füllkrug (rechts). Bild: www.imago-images.de

Sky-Experte und Vize-Weltmeister Didi Hamann zweifelt daran, dass Füllkrug so kurzfristig in der DFB-Elf Fuss fassen könnte. «Wir wissen doch seit zwei Jahren, dass wir keinen Stürmer haben. Dann lade ich den Füllkrug doch vor sechs Monaten ein. Der kennt da keinen, eine Woche, dann fliegst du nach Katar und dann weiss der gar nicht, wo er ist.»

Spätestens Ende Oktober werden wir erfahren, ob Niclas Füllkrug für Hansi Flick eine ernsthafte Option ist. Denn dann werden die endgültigen 26-Mann starken Kader für die WM bekannt gegeben.