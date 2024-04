Die Schlussphase zwischen Dortmund und Leverkusen war hitzig. Bild: keystone

Unschlagbar: Leverkusen trifft auch gegen BVB spät +++ Zakaria mit Tor bei Embolo-Comeback

Mehr «Sport»

Bundesliga

Werder – Stuttgart 2:1

Stuttgart kassiert in der Bundesliga die erste Niederlage seit elf Spielen. Die drittplatzierten Schwaben verlieren in der 30. Runde in Bremen mit 1:2.

Zwei Tore des zuvor zwei Monate ohne Treffer gebliebenen Marvin Ducksch sorgten für den Bremer Sieg. Die Stuttgarter kamen in der 71. Minute durch Denis Undav nur noch zum Anschlusstor. Der Schweizer U21-Internationale Leonidas Stergiou stand für die Stuttgarter zum zweiten Mal in Folge in der Startformation, musste seinen Platz aber schon zur Pause räumen.

Werder Bremen - VfB Stuttgart 2:1 (1:0)

42'100 Zuschauer.

Tore: 28. Ducksch (Penalty) 1:0. 49. Ducksch 2:0. 71. Undav 2:1.

Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Stergiou (bis 46.). (abu/sda)

Dortmund – Leverkusen 1:1

Leverkusen bleibt auch nach dem 45. Spiel der Saison ungeschlagen. In der 30. Runde der Bundesliga trifft Josip Stanic in der 97. Minute für den Meister zum 1:1 in Dortmund.

Zum wiederholten Mal in den letzten Wochen verhinderte Leverkusen in der Nachspielzeit eine Niederlage. Der von Bayern München ausgeliehene Aussenverteidiger Stanic setzte sich nach einem Eckball im Kopfballduell mit Niclas Füllkrug durch und sorgte dafür, dass Granit Xhaka im Trikot von Leverkusen weiterhin ungeschlagen ist. Die Dortmunder waren durch Füllkrug in der 81. Minute in Führung gegangen.

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1:1 (0:0)

Tore: 81. Füllkrug 1:0. 97. Stanisic 1:1.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel. Bayer Leverkusen mit Xhaka.

Bild: watson

Premier League/FA Cup

Fulham – Liverpool 1:3

Nach Arsenal gestern setzte heute auch Liverpool weiter Druck auf den eigentlichen Leader Manchester City auf. Die Mannschaft von Jürgen Klopp gewann auswärts gegen Fulham mit 1:3. Trent Alexander-Arnold, Ryan Gravenberch und Diogo Jota erzielten die Tore. Damit liegt Liverpool mit einem Spiel mehr auch wieder einen Punkt vor ManCity, dass dieses Wochenende im FA Cup im Einsatz stand.

Fulham - Liverpool 1:3 (1:1)

Tore: 32. Alexander-Arnold 0:1. 45. Castagne 1:1. 53. Gravenberch 1:2. 72. Diogo Jota 1:3.

Bild: watson

Coventry City – ManUnited 3:4 n.P.

Manchester United qualifiziert sich nach einer knapp verhinderten Blamage für den englischen Cupfinal. Dort trifft das in der Meisterschaft enttäuschende Team wie im letzten Jahr auf den Stadtrivalen Manchester City.

Im Halbfinal im Londoner Wembley bekundete Manchester United gegen den Zweitligisten Coventry viel Mühe und gewann erst nach Penaltyschiessen. Der 12-fache Cupsieger verspielte in den letzten 20 Minuten der regulären Spielzeit einen 3:0-Vorsprung, den Scott McTominay, Harry Maguire und Bruno Fernandes bis in die 58. Minute herausgeschossen hatten.

In der 31. Minute der Verlängerung wurde das vermeintliche 4:3 des Aussenseiters wegen Abseits aberkannt. Im Penaltyschiessen scheiterte Manchester Uniteds Casemiro als erster Schütze. Alle seine Teamkollegen trafen danach, während Coventry mit den letzten beiden Versuchen erfolglos blieb.

Im letzten Jahr standen sich die beiden bekanntesten Klubs aus Manchester zum ersten Mal im Cupfinal gegenüber. City mit Manuel Akanji siegte mit 2:1. Die Revanche findet am 25. Mai statt.

Coventry - Manchester United 3:3 (3:3, 0:2) n.V.; 2:4 i.P.

London.

Tore: 23. McTominay 0:1. 45. Maguire 0:2. 58. Fernandes 0:3. 71. Simms 1:3. 79. O'Hare 2:3. 95. Wright (Penalty) 3:3.

Ligue 1

Brest – Monaco 0:2

Denis Zakaria und Breel Embolo erleben mit der AS Monaco eine erfolgreiche 30. Runde der Ligue 1. Ersterer erzielt für das Team aus dem Fürstentum beim 2:0 in Brest den ersten Treffer, Embolo kommt zu seinen ersten Einsatzminuten in dieser Saison.

Zakaria wies mit seinem schönen Tor, einem Dribbling gefolgt von einem Schlenzer von der Strafraumgrenze, in der 40. Minute den Monegassen den Weg. Kurz nach der Pause doppelte der Japaner Takumi Minamino für die von Adi Hütter trainierten Gäste nach, die dank dem Sieg an Brest vorbeizogen und nun Zweiter sind.

Embolo wurde in der 85. Minute erstmals seit dem im letzten Sommer zugezogenen Kreuzbandriss eingesetzt. Er sah vom Platz aus, wie seine jungen Mitspieler Wilfried Singo und Eliesse Ben Seghir in der Nachspielzeit noch die Rote Karte kassierten.