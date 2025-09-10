wechselnd bewölkt19°
WM-Quali: Die Ausgangslage in den einzelnen Kontinentalverbände

Db Debrecen Ungheria 08/09/2025 - qualificazioni Mondiali 2026 / Italia-Estonia / foto Daniele Buffa/Image nella foto: esultanza gol Moise Kean PUBLICATIONxNOTxINxITA
Italien hat in der WM-Qualifikation bisher grosse Mühe.Bild: www.imago-images.de

Italien zittert um die WM-Quali – dafür träumen Teams wie Kap Verde, Suriname und Jamaika

Das Teilnehmerfeld für die WM 2026 nimmt Formen an. 18 von 48 Teilnehmern sind für die grösste Fussball-Weltmeisterschaft der Geschichte bereits qualifiziert. Während einige grosse Fussballnationen zittern, steht Kap Verde vor der ersten WM-Qualifikation. Die Übersicht aller Verbände.
10.09.2025, 15:2710.09.2025, 16:16
Timo Rizzi
Timo Rizzi
Inhaltsverzeichnis
EuropaAfrikaNord- & MittelamerikaSüdamerikaAsienOzeanien

Europa

Bereits qualifiziert: Noch keine Nation

Makellos unterwegs

Sechs von zwölf Gruppen starteten erst in den letzten Tagen in die Qualifikation. Dabei starteten Portugal, Spanien, Frankreich, die Schweiz und die Slowakei mit zwei Siegen in die Quali. Auch in den anderen Gruppen gibt es Nationen, welche bisher eine makellose Bilanz aufweisen. Namentlich sind das England, Österreich, Kroatien, und Norwegen.

Die grössten Überraschungen sind dabei die Slowakei und Norwegen. Beiden Nationen gelang in dieser Quali bereits eine kleine Sensation. Norwegen setzte sich im Sommer gleich mit 3:0 gegen Italien durch und weist aktuell auch ein deutlich besseres Torverhältnis als der viermalige Weltmeister auf. Sollten die Skandinavier auch gegen Israel und Estland gewinnen, bräuchte Italien im Direktduell einen Kantersieg. Es wäre die erste WM-Qualifikation für die Norweger seit 1998.

Erling Haaland sorgt mit 5 Toren für Norwegen-Rekord: «Nicht schlecht»

Auch die Slowakei wartet bereits wieder seit 15 Jahren auf eine WM-Teilnahme. Zu Beginn der Quali für die WM, welche im nächsten Jahr in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet, setzten die Osteuropäer ein dickes Ausrufezeichen und gewannen mit 2:0 gegen Deutschland. Im zweiten Spiel gegen Luxemburg konnten, wenn auch nur ganz knapp, weitere drei Punkte gesammelt werden. Auch hier bahnt sich eine entscheidende Partie am letzten Spieltag an.

Diese grosse Nationen zittern

Wie bereits erwähnt sieht es für Italien und Deutschland aktuell alles andere als rosig aus. Die Südeuropäer quälen sich aktuell durch die Qualifikation und gewannen am Montag äusserst knapp mit 5:4 im wichtigen Spiel gegen Israel. Bei einem Punkteverlust wäre auch das Erreichen des zweiten Platzes ein kniffliges Unterfangen geworden. Durch die drei Zähler konnte sich die Squarda Azzura wenigstens ein bisschen Luft verschaffen. Der zweite Platz wird höchstwahrscheinlich notwendig sein, um an den Playoffs teilzunehmen. An die Playoffs haben die Europameister von 2021 allerdings gar keine gute Erinnerung: Zweimal scheiterten die Italiener zuletzt und verpassten die WM 2018 und 2022.

Natal/Brasilien - FIFA Fussball WM 2014, Italien vs. Uruguay: Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci, Thiago Motta, Andrea Pirlo PUBLICATIONxNOTxINxITA Natal Brazil FIFA Football World Cup 2014 Italy v ...
Vor elf Jahren war Italien zum letzten Mal an einer WM dabei.Bild: imago sportfotodienst

In Deutschland war die Stimmung auch schon besser als aktuell, nach der Niederlage in der Slowakei konnte wenigstens das Heimspiel gegen Nordirland gewonnen werden. Soll es aber mit der direkten Qualifikation für die WM reichen, braucht es in den weiteren vier Partien eine klare Leistungssteigerung. Egal wie die Quali endet, hätte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann dank der Nations League einen Platz in den Playoffs auf sicher.

Diese Fussballzwerge hoffen

Da sich auch noch vier Teams über die Nations League für die Playoffs qualifizieren, kann auch noch Moldawien auf diese hoffen (am Dienstag kassierten die Moldawier eine 1:11-Niederlage gegen Norwegen). Da Moldawien in der Liga D Gruppensieger wurde, sind sie auf Platz 13 der Zugangsliste.

Sollten neun oder mehr Nationen, welche vor ihnen klassiert sind, in der Qualifikation mindestens Platz zwei erreichen, wäre die Nummer 154 der FIFA-Weltrangliste plötzlich nur noch zwei Siege von einer WM-Teilnahme entfernt. Es ist sogar ein realistisches Szenario, dass Fussballzwerg San Marino an den Playoffs teilnehmen kann.

Fussball UEFA Nations League 2024/2025, 6. Spieltag, Liechtenstein vs. San Marino Vaduz, Liechtenstein: San Marino jubelt nach dem 1:1 Ausgleichstreffer *** Football UEFA Nations League 2024 2025, Mat ...
Die Nationalmannschaft von San Marino kann auf die Playoffs hoffen.Bild: www.imago-images.de

Afrika

Bereits qualifiziert: Marokko und Tunesien

In der Qualifikation der Afrikaner gibt es neun Sechsergruppen, in welchen sich die Gruppensieger ein Ticket für die WM sichern. Die vier besten Zweitplatzierten kämpfen daraufhin um einen Platz in den interkontinentalen Playoffs. Zwei Runden vor dem Ende bahnt sich eine ganz grosse Überraschung an.

Kap Verde ist der Sensation ganz nah

Ein Sieg gegen Libyen oder Eswatini und das Nationalteam der Kapverdischen Inseln ist zum ersten Mal an einer Fussball-Weltmeisterschaft dabei. Nach dem sensationellen Sieg gegen Kamerun hat Kap Verde einen Vorsprung von vier Zählern auf die Kameruner. Das entscheidende Tor erzielte Rocha Livramento nach einem herrlichen Solo, welcher bei Casa Pia AC in der zweiten portugiesischen Liga spielt.

Das Tor der Kap Verde gegen Kamerun.

Gerade einmal 472'000 Menschen leben auf dem kleinen Inselstaat. Mit einer Qualifikation wären die Kapverden das kleinste Land aus Afrika, welches je an einer Fussball-WM teilgenommen hat. Am 8. Oktober hat Kap Verde in Libyen die erste Chance, sich zu qualifizieren.

In der Pole Position

Vor den letzten zwei Spieltagen sind auch Ägypten und Algerien nur noch einen Sieg von der Weltmeisterschaft entfernt. Von der ersten WM-Teilnahme seit dem Heimturnier 2010 träumt Südafrika. In ihrer Gruppe führen sie drei Punkte vor dem Benin und haben sogar deren sechs mehr auf dem Konto als Nigeria, welches an sechs der letzten acht Weltmeisterschaften dabei war. Mit Simbabwe und Ruanda treffen die Südafrikaner auf zwei Nationen, welche die WM sicher verpassen werden. Ebenfalls hat Ghana drei Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten.

Bis zum letzten Spieltag spannend könnte es zwischen dem Senegal und DR Kongo sein. Erst gerade am Dienstag trafen die beiden Nationen im Direktduell aufeinander und die Senegalesen drehten einen 0:2-Rückstand und konnten die Führung in der Gruppe übernehmen. Auch im Duell zwischen der Elfenbeinküste und Gabun wird es wohl erst am letzten Spieltag eine Entscheidung geben. Nur ein Punkt trennt die beiden Teams, ebenfalls trafen sie gestern aufeinander. Das Spitzenspiel endete ohne Tore.

Senegal&#039;s Pape Gueye, front, and DR Congo&#039;s Aaron Wan-Bissaka in action during a World Cup 2026 group B qualifying soccer match between DR Congo and Senegal at the Martyrs&#039; Stadium in K ...
Senegal drehte das Spitzenspiel gegen den Kongo.Bild: keystone

Kamerun zittert um Playoff-Teilnahme

Nach der Niederlage gegen Kap Verde gehört Kamerun nicht einmal zu den aktuell besten Zweiplatzierten. Aufgrund des Torverhältnisses ist Burkina Faso vor den Kamerunern. Auf den ersten drei Plätzen stehen Gabun, Madagaskar und DR Kongo. Nur eine Nation von Afrika kann dann noch an den interkontinentalen Playoffs teilnehmen.

Auf viel Schützenhilfe in den anderen Gruppen muss Nigeria hoffen. Nicht nur müssen die Super Eagles beide Spiele gewinnen, sondern sie müssen auch noch darauf hoffen, dass höchstens drei Zweitplatzierte 18 oder mehr Punkte sammeln.

Wie funktionieren die interkontinentalen Playoffs?
Bei den interkontinentalen Playoffs werden je eine Nation von Afrika, Asien, Ozeanien und Südamerika sowie zwei Teams von Nordamerika teilnehmen. Die Playoffs werden in zwei Dreiergruppen im K.-o.-Turnier-Format durchgeführt. Die zwei Nationen mit dem besten Weltranglistenplatz sind jeweils gesetzt. Die zwei ungesetzten Teams der Gruppe werden in einem Spiel den Gegner der gesetzten Mannschaft ermitteln und dann um die letzten WM-Tickets spielen.

Nord- & Mittelamerika

Bereits qualifiziert: USA, Kanada und Mexiko

Da durch die Gastgeber schon die Hälfte der direkten Plätze vergeben ist, kämpfen noch zwölf Teams des CONCACAF-Verbandes um die drei verbleibenden Tickets. Die letzte Runde ist ähnlich wie in Europa. In drei Vierergruppen qualifizieren sich die Erstplatzierten direkt für das Grossturnier. Die zwei besten Zweitplatzierten nehmen an den interkontinentalen Playoffs teil.

epa12363467 Suriname players celebrate a goal during a 2026 World Cup qualifying match between El Salvador and Suriname in San Salvador, El Salvador, 08 September 2025. EPA/RODRIGO SURA
Jubelt die surinamische Nationalmannschaft bald an der WM.Bild: keystone

Nach zwei Spieltagen stehen Jamaika, Honduras und Suriname an der Spitze. Für die surinamische Fussballnationalmannschaft wäre es die erste Qualifikation für eine Fussball-WM. Allerdings ist El Salvador nur einen und Panama zwei Punkte dahinter klassiert. Auch Guatemala auf dem letzten Platz liegt nur drei Zähler hinter dem Leader.

Ähnlich ist die Situation in der Gruppe von Honduras: Während die Honduraner vier Punkte auf dem Konto haben, sind Costa Rica und Haiti mit zwei Unentschieden in Lauerstellung. Honduras war bereits dreimal an einer WM dabei, 2010 und 2014 trafen sie in der Gruppenphase auf die Schweiz.

Xherdan SHAQIRI (SUI),Maynor FIGUEROA (HON),Aktion,Zweikampf. Honduras (HON)-Schweiz (SUI) 0-3. Vorrunde Gruppe E, Spiel 41, am 2506.2014 in Manaus. Fussball Weltmeisterschaft 2014. Xherdan Shaqiri ...
2014 erzielte Xherdan Shaqiri gegen Honduras drei Tore.Bild: imago sportfotodienst

Die besten Karten hat aktuell Jamaika. Die Reggae Boyz gewannen die Spiele gegen Trinidad und Toboga und Bermuda. Mit einem Vollerfolg im nächsten Gruppenspiel gegen Curacao wäre die erste WM-Qualifikation seit 1998 zum Greifen nah.

Südamerika

Qualifiziert: Argentinien, Ecuador, Kolumbien, Uruguay, Brasilien und Paraguay

Die Qualifikation in Südamerika ist bereits zu Ende. Neben den sechs Nationen, welche sich direkt qualifiziert haben, konnte sich Bolivien nach einem Ausrutscher von Venezuela noch ein Ticket für die interkontinentalen Playoffs sichern. Neben Venezuela verpassen auch Peru und Chile die Weltmeisterschaft.

Bolivia&#039;s Miguel Terceros, center, celebrates with teammates after scoring his side&#039;s opening goal from the penalty spot during a World Cup 2026 qualifying soccer match against Brazil at Vil ...
Bolivien nimmt an den interkontinentalen Playoffs teil.Bild: keystone

Asien

Bereits qualifiziert: Australien, Iran, Japan, Jordanien, Südkorea und Usbekistan

Die WM-Qualifikation in Asien pausierte im September, dafür geht es für sechs Nationalmannschaften im Oktober gleich richtig zu und her. In zwei Dreiergruppen entscheidet sich, nachdem jeder gegen jeden gespielt hat, welche zwei Nationen sich direkt für die WM qualifizieren. In der Gruppe A sind Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und der Oman vertreten und aus der Gruppe B wird es entweder Saudi-Arabien, der Irak oder Indonesien direkt an die WM schaffen.

Die beiden Zweitplatzierten treffen im November zweimal aufeinander und spielen darum, welche Nation Asien an den kontinentalen Playoffs vertreten wird.

Saudi Arabia&#039;s Salem Al-Dawsari scores his side&#039;s second goal during the World Cup group C soccer match between Argentina and Saudi Arabia at the Lusail Stadium in Lusail, Qatar, Tuesday, No ...
An der WM 2022 überraschte Saudi-Arabien gegen den späteren Weltmeister Argentinien.Bild: keystone

Ozeanien

Qualifiziert: Neuseeland

Ozeanien hat dank der Erweiterung auf 48 Teilnehmer zum ersten Mal einen Platz an einer WM auf sicher. Diesen sicherte sich Neuseeland bereits im März. Die Kiwis nehmen zum dritten Mal an einer Weltmeisterschaft teil.

Weiterhin darf mit Neukaledonien die Weltnummer 152 von einer WM-Teilnahme träumen. Bei den interkontinentalen Playoffs werden die Neukaledonier eine zweite Chance erhalten.

4 Nati-Gewinner und 1 Verlierer – diese Geschichten schrieben die ersten WM-Qualispiele
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 20
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Tunesien: 7. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft
Letzte Teilnahme: 2022 (Vorrunde)
Grösster WM-Erfolg: Sieg gegen Frankreich in der Gruppenphase (2022)
quelle: epa / mohamed messara
