Leipzig gewinnt gegen Bremen und ist neu auf Platz zwei

Leipzig rückt auf Platz 2 vor ++ Okafor und Leeds verlieren trotz Führung

23.11.2025, 17:5223.11.2025, 17:52
Inhaltsverzeichnis
BundesligaPremier LeagueSerie ALa LigaLigue 1

Bundesliga

RB Leipzig – Werder Bremen 2:0

Leipzig gewinnt in der 11. Runde der Bundesliga sein Heimspiel gegen Bremen mit 2:0. Mit sechs Punkten Rückstand sind die Sachsen erster Verfolger von Leader Bayern München. Leipzig überholte durch den Sieg Leverkusen und liegt zwei Punkte vor der Werkself.

Der erst 19-jährige Assan Ouédraogo mit einem sehenswerten Weitschuss und der Österreicher Xaver Schlager trafen für Leipzig in der zweiten Halbzeit. Für Bremen war es die erste Pleite nach zuvor fünf Spielen ohne Niederlage. Isaac Schmidt sass bei den Gästen aus Norddeutschland auf der Bank, der frühere Schweizer Junioren-Nationalspieler Cameron Puertas wurde eine Viertelstunde vor dem Ende ausgewechselt.

epa12544424 Assan Ouedraogo (2-L) of Leipzig celebrates with teammates after scoring the opening goal in the German Bundesliga soccer match between RB Leipzig and Werder Bremen in Leipzig, Germany, 23 ...
RB Leipzig siegt zu Hause gegen Werder Bremen.Bild: keystone

Leipzig - Werder Bremen 2:0 (0:0).
Tore: 63. Ouédraogo 1:0. 80. Schlager 2:0.
Bemerkungen: Werder Bremen ohne Schmidt (Ersatz).

Premier League

Leeds United – Aston Villa 1:2

Bitterer Nachmittag für Leeds United und den Schweizer Noah Okafor. Gegen Aston Villa verliert Leeds trotz früher 1:0-Führung. Morgan Rogers drehte das Spiel mit einem Doppelpack quasi im Alleingang. Durch die Niederlage bleibt Leeds auf einem Abstiegsplatz. Okafor wurde nach 80 Minuten ausgewechselt. Aston Villa trifft am kommenden Donnerstag auf die Berner Young Boys.

Leeds United - Aston Villa 1:2 (1:0).
Tore: 8. Nmecha 1:0. 48. Rogers 1:1. 75. Rogers 1:2.
Bemerkungen: Leeds United mit Okafor (bis 80.). (sda)

Serie A

Cremonese - AS Roma 1:3

Die AS Roma siegt locker bei Cremonese und setzt sich bis mindestens Sonntagabend an die Tabellenspitze der Serie A. Nach 17 Minuten konnten die Römer dank Matias Soule ein erstes Mal jubeln. Zwischen der 64. und 69. Minute sorgten die Hauptstädter mit zwei weiteren Treffern für die Entscheidung.

Roma&#039;s Evan Ferguson, center, celebrates after scoring during the Italian Serie A soccer match between Cremonese and Roma in Cremona, Italy, Sunday, Nov. 23, 2025. (Alberto Mariani/LaPresse via A ...
Die AS Roma bleibt auf Kurs.Bild: keystone

La Liga

Ligue 1

