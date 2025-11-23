freundlich-8°
Shamrock Rovers verkaufen eine ganz besondere Saisonkarte

Shamrock Rovers fans cheer for their team after the Conference League opening phase soccer match between AEK Athens and Shamrock Rovers in Athens, Greece, Thursday, Nov. 6, 2025. (AP Photo/Thanassis S ...
Die Fans der Shamrock Rovers dürfen sich über eine besondere Aktion freuen. Bild: keystone

Kein Witz: Die Saisonkarte bei den Shamrock Rovers ist in 200 Jahren erneut gültig

Die Shamrock Rovers sicherten sich vor wenigen Wochen in Irland das Double. Nun hat sich der Verein eine ganz spezielle Idee gehabt.
23.11.2025, 04:3423.11.2025, 04:34

Die Shamrock Rovers sind in Irland mit 26 Titeln Rekordmeister und auch den irischen Cup konnte kein Team öfters gewinnen. 22 Mal setzte sich die Mannschaft aus Dublin im FAI Cup durch.

In diesem Jahr (die Meisterschaft in Irland wird von Februar bis November ausgetragen) konnten sich die Rovers zum ersten Mal seit 1987 das Double sichern. Für die kommende Saison hat nun bereits wieder der Verkauf für die Saisonkarten begonnen. Doch nicht nur für das kommende Jahr – sondern auch für 2226.

Nein, das ist kein Tippfehler und auch kein Witz. In Anlehnung an die 22 Meistertitel und die 26 Cup-Siege kann die Saisonkarte auch in 200 Jahren nochmals verwendet werden. «Mit der Einführung unserer 2226-Doppelsaisonkarte, die den historischen 22. Ligasieg und den 26. FAI-Cup-Sieg markiert, sind diese einzigartigen Tickets sowohl für die Saison 2026 als auch für die Saison 2226 gültig!», schreiben die Iren auf ihrer Website.

Weiter erklären die Shamrock Rovers:

«Hol dir deine Dauerkarte für die Saison 2026 und bewahre diese am Ende der Saison an einem sicheren Ort auf, damit deine Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel diese im Jahr 2226 nutzen können!»

Ob die Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel diese Karte dann wirklich nutzen werden, wird die sehr ferne Zukunft zeigen. Es bleibt zu hoffen, dass sie zu keinem Erbstreit führt.

Zunächst geht es für die Shamrock Rovers in der Conference League weiter. Bis zum Jahresende stehen noch drei Partien in der Ligaphase an. Aktuell ist der amtierende irische Meister nur auf dem 31. Platz klassiert. (riz)

Diese 5 Underdogs mischen die Topligen auf
