Bald geht er wohl für den saudi-arabischen Klub al-Nasr auf Torejagd: Cristiano Ronaldo. Bild: keystone

Vertrag angeblich unterschrieben: Cristiano Ronaldo wechselt nach Saudi-Arabien

Lange wurde bereits darüber spekuliert und nun ist es angeblich fix. Wie unter anderen CBS und die Marca berichten, hat Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien bei al-Nasr unterschrieben. Dort soll er wohl rund 70 Millionen Euro im Jahr verdienen.

Der Entscheid beim 37-jährigen Portugiesen sei gefallen, nachdem er keine ernsthaften Angebote von europäischen Klubs bekommen habe, wie CBS schreibt. Nun hat das US-Portal aus einer klubinternen Quelle erfahren, dass Ronaldo am Freitagnachmittag in Riad einen Vertrag unterschrieben habe. Der für die Unterschrift relevante Teil der Medizinchecks sei bereits absolviert, weitere Untersuchungen würden dann in der nächsten Woche durchgeführt werden.

Seine zweite Phase bei Manchester United verlief wenig erfolgreich. Bild: www.imago-images.de

Es wird erwartet, dass der saudi-arabische Klub die Verpflichtung Ronaldos nach dem Spiel am Samstag offiziell verkünden werde. Zuvor war Ronaldo rund einen Monat vereinslos, weil Manchester United und der Stürmer sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt hatten. Der fünffache Weltfussballer war im Sommer 2021 in die Premier League zurückgekehrt, nachdem er ab 2009 neun Jahre für Real Madrid und dann drei Saisons für Juventus Turin gespielt hatte. Nun wird er seine Karriere wohl in Saudi-Arabien fortsetzen. (nih)