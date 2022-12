Bald geht er wohl für den saudi-arabischen Klub al-Nasr auf Torejagd: Cristiano Ronaldo. Bild: keystone

Offiziell: Cristiano Ronaldo wechselt nach Saudi-Arabien

Lange wurde bereits darüber spekuliert und nun ist es fix. Der saudi-arabische Klub al-Nasr bestätigt die Verpflichtung von Cristiano Ronaldo. «Das wird nicht nur unseren Klub dazu inspirieren, noch grössere Erfolge zu erreichen, sondern auch unsere Liga, die Nation und künftige Generationen, Jungen und Mädchen, dazu anspornwn, die bestmögliche Version ihres Selbst zu sein», schreibt der neunfache saudische Meister.

Der Entscheid beim 37-jährigen Portugiesen sei gefallen, nachdem er keine ernsthaften Angebote von europäischen Klubs bekommen habe, wie CBS schreibt. Ronaldo hat am Freitagnachmittag in Riad einen Vertrag unterschrieben. Der für die Unterschrift relevante Teil der Medizinchecks sei bereits absolviert, weitere Untersuchungen würden dann in der nächsten Woche durchgeführt werden. Transferexperte Fabrizio Romano berichtet davon, dass der Vertrag bis 2025 gültig sein und Ronaldo inklusive weiterer Deals gar knapp 200 Millionen Euro jährlich einbringen werde. Unter anderem soll Ronaldo auch als Botschafter für die Bewerbung für die WM 2030 tätig sein, wie die Marca berichtete.

Was hältst du von Ronaldos Wechsel nach Saudi-Arabien? Ronaldo hat sich das mit seinen Leistungen verdient. Er darf wechseln, wohin er will. Schade, seine Karriere hätte einen schöneren Abschluss verdient. Ich bin enttäuscht, dass er nur dem Geld hinterherrennt. Ist mir egal.

Vor seiner Unterschrift in Saudi-Arabien war Ronaldo rund einen Monat vereinslos, weil Manchester United und der Stürmer sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt hatten. Die ersten Ronaldo-Trikots gehen bereits über die Theke des Fanshops von al-Nasr, wie ein Bild des saudi-arabischen Journalisten Muath Aljandal zeigt.

Der fünffache Weltfussballer war im Sommer 2021 in die Premier League zurückgekehrt, nachdem er ab 2009 neun Jahre für Real Madrid und dann drei Saisons für Juventus Turin gespielt hatte. Nun wird er seine Karriere in Saudi-Arabien fortsetzen. Al-Nassr, wo auch der frühere Bundesliga-Profi Luiz Gustavo und der kolumbianische Ex-Arsenal-Goalie David Ospina unter Vertrag stehen, spielt bereits am Samstag seine nächste Ligapartie. Dort wird Ronaldo aber wohl noch nicht zum Einsatz kommen. (nih)