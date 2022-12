Reaktionen von Messi, Federer, Mbappé und vielen anderen zum Tod von Pelé

«Mein tiefes Beileid an ganz Brasilien und insbesondere an die Familie von Edson Arantes do Nascimento. Ein blosses ‹Lebewohl› für den ewigen König Pelé wird niemals ausreichen, um den Schmerz auszudrücken, der die ganze Welt des Fussballs in diesem Moment ergreift. Eine Inspiration für so viele Millionen Menschen, eine Referenz von gestern, von heute, von immer. Die Zuneigung, die er mir stets entgegenbrachte, wurde in allen Momenten erwidert, die wir miteinander verbrachten, auch wenn wir weit voneinander entfernt waren. Er wird nie vergessen werden und sein Andenken wird für immer in jedem von uns Fussballfans bleiben. Ruhe in Frieden, König Pelé.»