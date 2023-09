Valentin Stocker vor seinem Abschiedsspiel: «Es ist mein Ziel, FCB-Sportchef zu werden»

«Das ist sicher nach wie vor das Ziel. Aber es wäre falsch zu sagen, dass es an diesem bestimmten Tag so und so sein wird. Das ist ein Prozess und ich kann keinen Zeitrahmen nennen. Aber es ist das Ziel und dahingehend fühle ich mich auch sehr unterstützt beim FCB. Aber es ist klar, dass der richtige Moment kommen muss, und der wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Für mich persönlich brauche ich einen schulischen Background, damit ich eine Sicherheit in dem habe, was ich mache. Dann kommt die Komponente Erfahrung dazu, die einem niemand abnehmen kann. Sofort die volle Verantwortung zu haben erachte ich als nicht richtig. Deshalb habe ich auch immer gesagt, dass ich dann am meisten profitieren kann, wenn wir beim FCB schon einen Sportchef haben, ich mit Heiko Vogel mitlaufen kann. Das ist auch mein persönliches Ziel, dass ich als nächster Schritt, neben meiner Ausbildung, mehr und mehr dabei sein kann bei dem, was er tut. Gerade auch in den heissen Phasen, in denen es um Transfers und Kaderplanung geht. Seit dieser Saison bin ich auch wieder an jedem Heimspiel, weil ich es als wichtig erachte, nach all dieser Distanz dem Ganzen wieder einen Schritt näher zu kommen.»