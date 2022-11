Bereits im Dezember 2021 wurde aufgrund des Gesichtspflasters Verdacht auf eine Erkrankung bei Manuel Neuer geschöpft. Bild: www.imago-images.de

«Dreimal operiert»: FC Bayerns Torhüter Manuel Neuer hatte Krebs

Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern München noch immer auf dem Platz. Nun kam heraus, dass der deutsche Nationaltorhüter Hautkrebs hatte.

Manuel Neuer war beim Champions-League-Sieg gegen Inter Mailand nicht dabei. Der Torhüter des FC Bayern München fehlt dem Klub noch immer wegen seiner Schulterverletzung. Jetzt wurde bekannt, dass der Torhüter in der Vergangenheit Krebs hatte.

Wie die «Bild» berichtet, gab es bereits im Dezember 2021 erste Spekulationen um eine mögliche Erkrankung, als Neuer mit einem auffälligen Pflaster im Gesicht herumlief. Nun sagte Neuer der Zeitung: «In meinem Fall ist es Hautkrebs im Gesicht, wodurch ich dreimal operiert werden musste.»

Der Start bei der WM in Katar ist wegen der zurückliegenden Krebs-Diagnose nicht in Gefahr. Neuer ging nun damit an die Öffentlichkeit, weil er zusammen mit Tennisspielerin Angelique Kerber in eine Sonnencreme investiert. (nih/t-online)