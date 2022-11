Auch beim Sieg gegen die Vancouver Canucks einer der wichtigsten Spieler seines Teams: Nico Hischier (r.). Bild: keystone

5 Tore, 3 Assists: Grosse Schweizer Nacht in der NHL – doch nur Hischier und Moser siegen

Vancouver – New Jersey 2:5

Nico Hischier, 1 Tor, 1 Schuss, 2 Blocks, 17:44 TOI

Jonas Siegenthaler, 4 Schüsse, 1 Check, 5 Blocks, 21:55 TOI



Die New Jersey Devils feiern ihren vierten Sieg in Folge. Entscheidenden Anteil haben dabei sowohl Nico Hischier, der die Gäste mit dem Treffer zum 1:0 auf die Siegerstrasse brachte, als auch Jonas Siegenthaler, der defensiv eine überragende Leistung zeigte. Der Verteidiger wurde in Sachen Eiszeit nur von Dougie Hamilton, seinem Partner in der ersten Defensivlinie, überflügelt.

Nach dem frühen Führungstreffer in der 5. Minute war der Sieg von New Jersey nie mehr wirklich gefährdet. Bereits kurz nach der halben Spielzeit stand es 4:0 für die Devils. Dank des Tores im Powerplay steht Hischier jetzt bei je fünf Toren und Assists nach neun Spielen.

Die Highlights der Partie zwischen den Devils und den Canucks. Video: YouTube/NHL

San Jose – Anaheim 5:6 n. P.

Timo Meier, 2 Tore, 9 Schüsse, 1 Check, 21:01 TOI

Doch Hischier war nicht der einzige Schweizer, der in der Nacht auf Mittwoch traf. Bei Weitem nicht. Timo Meier von den San Jose Sharks erzielte gleich zwei Tore. Damit glich er zum 3:3 sowie zum 4:4 aus. Am Ende verhalf das seinem Team trotzdem nur zu einem Punkt. Denn im Penaltyschiessen erwiesen sich die Anaheim Ducks als nervenstärker und setzten sich mit zwei Treffern bei zwei Versuchen durch. Meier trat nicht an.

Das Duell zwischen den beiden kalifornischen Teams war sozusagen das Kellerduell der Western Conference. Anaheim war vor dem Spiel Letzter, während San Jose ebenfalls auf den hinteren Rängen zu finden war und immer noch ist. Dank des Zusatzpunkts konnten sich die Ducks aber an Meiers Team vorbeischieben.

Dallas – Los Angeles 5:2

Kevin Fiala, 1 Tor, 2 Schüsse, 18:30 TOI

Ebenfalls wirkungslos blieb Kevin Fialas dritter Saisontreffer. Der 26-jährige Ostschweizer in Diensten der Los Angeles Kings erzielte den 1:1-Ausgleich, doch ein Dreifachschlag der Gastgeber innert 90 Sekunden brachte die Kings wieder auf die Verliererstrasse.

Edmonton – Nashville 7:4

Roman Josi, 2 Assists, 3 Schüsse, 1 Check, 4 Blocks, 24:25 TOI

Nino Niederreiter, 1 Tor, 2 Schüsse, 7 Checks, 15:39 TOI

Die Nashville Predators kommen seit dem Saisonstart mit zwei Siegen in Prag gegen San Jose weiterhin nicht in Form. Da helfen auch drei Schweizer Skorerpunkte nichts. Weder die zwei Assists von Roman Josi, noch der Treffer von Nino Niederreiter können die Niederlage in Edmonton verhindern. Dafür war das Dreigestirn aus Connor McDavid, Leon Draisaitl und Evander Kane zu stark.

Kane erzielte drei Treffer, McDavid liess sich je zwei Tore und Assists gutschreiben und Draisaitl war gar an fünf Treffern beteiligt, von denen er einen selbst erzielte. In den letzten acht Spielen siegten die Predators nun erst einmal.

Arizona – Florida 3:1

Janis Moser, 1 Assist, 1 Schuss, 1 Check, 5 Blocks, 22:21 TOI

Besser lief es Janis Moser, der bei den Arizona Coyotes alles dafür tat, um im 9. Saisonspiel den 3. Sieg einzufahren. Neben einem Assist war das auch defensiv eine aufopfernde Leistung und die längste Eiszeit aller Arizona-Spieler. Dabei drehten die Gastgeber einen 0:1-Rückstand in einen Sieg.

Chicago – NY Islanders 1:3

Philipp Kuraschew, 2 Schüsse, 18:11 TOI

Ganz ohne Erfolg blieb einzig Philipp Kuraschew. Der Spieler der Chicago Blackhawks blieb im Spiel gegen die Islanders aus New York ohne Skorerpunkt und musste mit seinem Team die vierte Niederlage in Folge nach zuvor vier Siegen aus vier Spielen einstecken.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Schweizer Skorerliste:

(nih)