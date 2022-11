Rücktritt, Impfung und Drogen – Bots beantworten unsere heiklen Fragen an Sportler

Novak Djokovic

Um in meinem Sport an der Spitze zu bleiben, muss mein Körper in bester körperlicher Verfassung sein. Ich habe ein Team von Ärzten und Sportlehrern, die mir dabei helfen. Ich vertraue aber auch meinem eigenen Körper: Wenn ich spüre, dass mit meinem Körper etwas nicht stimmt, muss ich meinem Instinkt vertrauen. Ich habe 20 Jahre meines Berufslebens damit verbracht, meinem Bauchgefühl zu vertrauen und die Dinge auf meine Weise zu tun. Ich habe in meinem Privatleben und in meiner Karriere viele Opfer gebracht, um diszipliniert zu bleiben, aber das hat mir viel Erfolg gebracht. Das ist einer der Schlüssel zu einer beständigen Leistung.