Paraden, Traumtore und ein geduldiger Mané – die Fussball-Highlights des Wochenendes

Auch an diesem Wochenende wurde den Fussball-Fans wieder einiges geboten. Sowohl das Mailänder-Derby, als auch das Top-Spiel der Premier League zwischen Manchester United und Arsenal London hielten, was sie versprachen.

Mac Allisters Traum-Tor zählt nicht

Einen Treffer der Marke Tor des Monats erzielte Alexis Mac Allister beim Spiel von Brighton & Hove Albion gegen Leicester City. Kurz nach Wiederanpfiff nagelte der Argentinier den Ball nach einem Freistoss von ausserhalb des Strafraums in den Torwinkel zum vermeintlichen Führungstreffer seines Teams. Doch dann meldete sich der VAR zu Wort und verwehrte dem Traumtor die Anerkennung. Ein Mitspieler Mac Allisters befand sich bei seinem Abschluss im Abseits.

Alexis MacAllisters Traumtor wird leider nicht anerkannt. Video: streamable

Mac Allister dürfte sich allerdings nicht allzu lange geärgert haben, er selbst traf im Verlauf der zweiten Hälfte noch doppelt und war so massgeblich am 5:2 Sieg Brightons beteiligt. Die «Seagulls» stehen dadurch nach sechs Spielen nun sensationell auf dem vierten Tabellenplatz.

Sadio Mané ist für alle da

Nachdem der FC Bayern München am Wochenende durch das 1:1 bei Union Berlin erstmals in dieser Saison die Tabellenführung abgeben musste, war die Stimmung an der Säbener Strasse am Tag danach schon wieder positiv. Bayerns Star-Einkauf Sadio Mané nahm sich nach dem Auslaufen Zeit für die Fans. Der Senegalese blieb dabei von allen Münchner am längsten und schrieb während rund 100 Minuten zahlreiche Autogramme und machte Selfies mit den Fans.

Sadio Mané bereitet den Anhänger nach dem Training der Bayern am Sonntag mit Autogrammen und Selfies eine Freude. Bild: www.imago-images.de

Bizot rettet Brest mit Super-Save einen Punkt

Mit einer überragenden Parade rettete Stade Brest-Goalie Marco Bizot seinem Team noch einen Punkt. In der Partie zwischen Bizots Brest und Racing Strasbourg, lief bereits die Nachspielzeit, als Strasbourg sich nochmals zu einem Konter aufmachte. Der ehemalige französische Nationalspieler Kévin Gameiro hätte den Ball nach einem Querpass nur noch über die Linie zu drücken brauchen. Doch er hatte die Rechnung ohne Bizot gemacht. So endete das Kellerduell der Ligue 1 schlussendlich mit 1:1.

Marco Bizot hält gegen Kévin Gameiro glänzend. Video: streamja

Kalajdzic mit Verletzungspech beim Premier-League-Debüt

Kurz vor Ende der Sommer-Transferperiode zog es den österreichischen National-Stürmer doch noch vom VfB Stuttgart weg. Sasa Kalajdzic wechselte auf die Insel zu den Wolverhampton Wanderes, für die stand er am Samstag in der Partie gegen Southampton auch direkt von Beginn an auf dem Platz. Er hätte sich jedoch sicher einen besseren Einstand gewünscht, denn der grossgewachsene Mittelstürmer musste schon nach 45 Minuten aufgrund von Knie-Beschwerden wieder vom Platz.

Schmerzhaftes Debüt: Sasa Kalajdzic verletzte sich bei seinem ersten Spiel für die Wolves am Knie. Bild: www.imago-images.de

Teklab lässt den Goalie alt aussehen

Die U21 des FC Köln gastierte am Samstag bei Preussen Münster und ging trotz zweifacher Führung am Ende mit 2:4 baden. Matchwinner der Partie war eindeutig Preussen-Stürmer Henok Teklab welcher mit einem Doppelpack in den Schlussminuten (87./92.) den Sieg seines Teams eintütete. Besonders schön anzuschauen war dabei sein Treffer zum 4:2 Endstand. Teklab lies mit einer Finte Kölns-Keeper Jonas Urbig ins Leere laufen und musste den Ball nur noch ins verwaiste Tor schieben.

Henok Teklab vollendet Münsters-Konter zum 4:2 Endstand. Video: streamable

Darum ist Kyle Walker Verteidiger

Nach einer super Ballstafette stand Manchester Citys Rechtsverteidiger Kyle Walker plötzlich alleine vor dem Tor. Doch mit seinem Abschluss zeigte der englische Nationalspieler, warum er auf dem Fussballplatz vor allem in der Defensive zu finden ist. Denn sein Schuss verfehlte das Tor von Aston Villa mehr als deutlich. Doppelt bitter für City, die sich am Ende mit einem 1:1 bei Aston Villa zufriedengeben mussten.

Kyle Walker schafft es nicht den Ball aufs Tor zu bringen. Video: streamable

AC Milan behält im Derby die Oberhand

Auch das Mailänder Stadt-Derby sorgte am Wochenende mal wieder für Schlagzeilen. Trotz der frühen Führung unterlag Inter dem Meister AC Milan am Ende mit 3:2. Auch Inter-Stürmer Lautaro Martinez hatte keinen einfachen Arbeitstag. In einem Zweikampf mit Milans Linksverteidiger Theo Hernandez markierte der Argentinier den sterbenden Schwan und ging theatralisch zu Boden. Eine Schwalbe, wie aus dem Lehrbuch.

Lautaro Martinez konnte für das Spiel seines Teams kaum Akzente setzten. Video: streamable

Yearwood landet Volltreffer in New York

Einen besonders bitteren Abend erlebte Dru Yearwood von den New York Red Bulls. Der englische Mittelfeldspieler liess seinen Frust über den 0:2 Rückstand gegen Philadelphia Union am Spielball raus. Blöd für ihn, dass der Ball dann auf die Tribüne flog und einen kleinen Jungen und eine Frau am Kopf trafen. Yearwood wollte sich daraufhin sofort entschuldigen und kletterte auf die Tribüne. Dort wurde er allerdings abgewiesen und kehrte auf den Platz zurück. Allerdings wurde er auch dort nicht mit offenen Armen empfangen, denn der Schiedsrichter verwies Yearwood vom Platz.

Yearwood trifft Zuschauer. Video: streamable

Ramsey-Brüder mit gleichem Assist

Für einen Déjà-vu-Moment sorgten am Wochenende die Brüder Aaron und Jacob Ramsey. Zunächst bereitet der jüngere der beiden Aaron, welcher aktuell von Aston Villa an Norwich City ausgeliehen ist, beim 3:0 Sieg seines Teams einen Treffer vor. Ehe Jacob es seinem kleinen Bruder gleich tat und im Abendspiel der Premier League den Ausgleichstreffer für Aston Villa gegen Manchester City, auf nahezu identische Weise wie Aaron am Nachmittag, vorbereitete.

McTominay und United stoppen Arsenals-Siegesserie

So langsam kommt auch Manchester United ins Rollen. Im Top-Spiel der Premier League brachten die «Red Devils» Leader Arsenal die erste Niederlage der Saison bei. Dass die Spieler von United wissen, wie man den Gegenspieler notfalls auch mal mit unfairen Mitteln stoppt, stellt Scott McTominay im Zweikampf mit Arsenal-Stürmer Gabriel Jesus eindrucksvoll unter Beweis. Der Schotte setzte wirklich alles, was er hat daran, um den Stürmer der «Gunners» zu stoppen.