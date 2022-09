In die Freude über den Sieg mischte sich die Sorge um den Teamkollegen. Bild: keystone

«Bin am Boden zerstört» – Garcia entschuldigt sich nach Horrorfoul an Schubert

Der FC St.Gallen ist neuer Tabellenführer der Super League. Aber die Freude darüber wurde bei den Grün-Weissen getrübt durch den Ausfall von Fabian Schubert, der von Ulisses Garcia aus dem Spiel getreten wurde.

Es war nur eine Szene – aber ein Wellenbad der Emotionen. Erst Freude beim FC St.Gallen über das 1:0 durch Fabian Schubert. Dann Frust darüber, dass das Tor wegen einer Abseitsposition des Passgebers Chadrac Akolo zurecht nicht zählte.

Doch dieser Ärger verrauchte schnell, denn im Fokus stand nun die grosse Sorge um Stürmer Schubert. Der krümmte sich vor Schmerz am Boden und die Zeitlupe zeigte, weshalb. Beim Torschuss des Österreichers attackiert ihn Ulisses Garcia so ungestüm und wuchtig, dass Schien- und Wadenbein brechen.

Hinweis: Nichts für schwache Nerven Das folgenschwere Foul von Garcia an Schubert. Video: SRF

In der Folge mussten die Spieler den Schock dieser schweren Verletzung verdauen, besonders die St.Galler. Aber auch Garcia ging die Aktion nahe. Gesenkten Hauptes und den Tränen nahe habe er sich bei jedem einzelnen St.Galler entschuldigt, berichtet der «Blick». Garcia sei «niedergeschlagen, geschockt, ein Häufchen Elend.»

Garcias Entschuldigung

«Es tut mir extrem leid, was passiert ist», schrieb der 26-jährige Verteidiger auf Instagram. «Ich bin traurig und am Boden zerstört», so Garcia weiter. Ich habe zuvor noch nie einen Gegenspieler verletzt und möchte mich von ganzem Herzen bei Fabian Schubert entschuldigen und wünsche ihm gute Bessererung.»

FCSG-Trainer Peter Zeidler sagte, er nehme Garcia die Betroffenheit ab. «Ich habe gesehen, wie ihn das richtig bewegt. Er wird sich auch bei Schubert entschuldigen, hat um dessen Nummer nachgefragt. Und doch: Es ist gerade schwierig.» Zeidler sagte, er habe grosse Mühe gehabt, sich von der Szene zu lösen und nach ihr wieder ins Coaching zu kommen.

Görtler: «Ich hätte lieber einen gesunden ‹Schubi›»

Deutlich wurde auch St.Gallens Captain Lukas Görtler. Er zog sich nach dem Spiel ein Trikot von Fabian Schubert über und gab so Interviews. «Wenn ich wählen könnte, hätte ich jetzt lieber nicht drei Punkte mehr auf dem Konto und wäre Leader, ich hätte lieber einen gesunden ‹Schubi›», so Görtler im «St.Galler Tagblatt». In der Halbzeitpause habe die Mannschaft sich gesagt, sie wolle für ihren Kollegen gewinnen. Das gelang ihr dank Treffern in der zweiten Hälfte.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Mit dem 2:1-Sieg überholte St.Gallen die Young Boys an der Tabellenspitze und ist neuer Leader. Während das Team den Erfolg mit den Fans feierte, wurde wenige Kilometer entfernt im Kantonsspital Fabian Schubert operiert. Er dürfte mindestens ein halbes Jahr ausfallen. Der Kybunpark erlebte an diesem Sonntag ein Wellenbad der Emotionen. (ram)