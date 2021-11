Bild: keystone

Jetzt ist es fix: Xavi wird neuer Trainer beim krisengeschüttelten FC Barcelona

Nach langem Hin und Her hat der FC Barcelona nun endlich seinen Wunschtrainer. Der katalanische Klub konnte sich mit Xavis bisherigem Arbeitgeber, dem Al-Sadd SC aus Katar, über eine Ablösesumme einigen. Damit lösen der frühere spanische Nationalspieler und Al-Sadd ihren Vertrag in gegenseitigen Einvernehmen auf.

Bei Barça tritt Xavi die Nachfolge von Ronald Koeman an. Eine schwierige Aufgabe. Der FC Barcelona ist unter der Leitung des mittlerweile zurückgetretenen Präsidenten Josep Bartomeu immer tiefer im Chaos versunken. Die Schulden wuchsen jährlich und mittlerweile bleibt auch der Erfolg aus. In der laufenden Saison ist der Klub nach elf Spielen in der spanischen Liga nur auf dem neunten Platz zu finden. (abu)