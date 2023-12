Kostas Tsimikas bringt Jürgen Klopp zu Fall – der Spieler verletzt sich, der Trainer hat Glück. Bild: www.imago-images.de

«Würde ihm mein Schlüsselbein geben» – Liverpool-Verteidiger nach Crash mit Klopp verletzt

Der FC Liverpool trennt sich im Topspiel mit 1:1 vom FC Arsenal. Für Aufregung sorgte besonders eine Szene mit Trainer Jürgen Klopp, die nun wohl langfristige Folgen hat.

Ein Unentschieden im Heimspiel gegen den FC Arsenal sorgte am Freitagabend dafür, dass der FC Liverpool in der Premier League vorerst weiterhin in der Verfolgerrolle bleibt. Die «Reds» verpassten durch den verpassten Sieg den Sprung an die Tabellenspitze und stehen weiterhin einen Zähler hinter den Londonern.

Für die Szene des Spiels sorgten derweil Liverpool-Verteidiger Kostas Tsimikas und dessen Trainer Jürgen Klopp. 33 Minuten waren an der Anfield Road gespielt. Der griechische Aussenverteidiger lieferte sich an der Aussenbahn einen Zweikampf mit Arsenals Saka und kam dabei zu Fall. In diesem Zuge räumte er gleich auch noch seinen unweit entfernt stehenden Trainer ab, der ebenfalls zu Boden ging. Eine im ersten Moment skurrile Szene, die aber ein bitteres Nachspiel hatte.

Klopp bestätigt: Tsimikas fällt länger aus

Denn während Klopp bei dem Zusammenprall unverletzt blieb, hielt sich Tsimikas sofort die Schulter und musste behandelt werden. Zwei Zeigerumdrehungen später musste der Profi dann tatsächlich vom Platz. Für ihn kam Joe Gomez in die Partie.

Wie Jürgen Klopp nach dem Spiel bestätigte, hat sein Spieler tatsächlich eine schwerere Verletzung aus der Situation davongetragen. «Das Schlüsselbein ist definitiv gebrochen», erklärte der Liverpool-Trainer. Er gehe von einer langen Ausfallzeit bei Tsimikas aus. «Ich würde Kostas am liebsten mein Schlüsselbein geben, wenn er dann wieder fit wäre», meinte ein niedergeschlagener Klopp. (t-online.de/abu)