Schertenleib trifft für Barcelona im Clásico – Captain Terchoun mit Tor
Sydney Schertenleib hat sich für ihr erstes Goal der Saison ein spezielles Spiel ausgesucht. Im Clásico gegen Real Madrid wurde sie in der 89. Minute eingewechselt und brachte den Sieg des FC Barcelona mit ihrem Treffer zum 3:0 zwei Minuten später endgültig in trockene Tücher. Der Endstand lautete schliesslich 4:0.
ES LA PERLA SUIZA DEL @FCBfemeni 💎— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) November 15, 2025
El gol de Sydney Schertenleib contra el Real Madrid #LigaFenDAZN ⚽ pic.twitter.com/nO3ShavVxZ
Peng's Liga-Debüt
In der englischen Super League kam Livia Peng für Chelsea nach zwei Einsätzen in der Champions League auch erstmals in der Liga zum Zug. Weil die Stamm-Keeperin Hannah Hampton mit einer Verletzung zu kämpfen hat, stand die Schweizer Nummer 1 gegen Liverpool zwischen den Pfosten. Die Partie endete schliesslich mit 1:1.
Captain Terchoun trifft
In Dijon läuft es für Meriame Terchoun momentan gut. Bereits Anfang November traf sie in der Liga, nun zeichnete sie sich auch im Cup gegen Metz aus. Mit dem Treffer zum 3:1 in der 70. Minute traf Terchoun als Captain zur Vorentscheidung.
⏱️ 70’ | Bien lancée par Lina Gay, Meriame Terchoun redonne un peu d’air au DFCO 🔥🔥#FCMDFCO | 1-3 pic.twitter.com/QEKJ3MOXuR— Dijon FCO (@DFCO_Officiel) November 15, 2025
Doppelte Reuteler
Die Eintracht Frankfurt, mit dem Schweizer Trio Géraldine Reuteler, Noemi Ivelj und Nadine Riesen in der Startelf, war am Wochenende im Cup im Einsatz. Gegen den TSG Hoffenheim traf Reuteler beim 6:4-Sieg doppelt und half somit, den Viertelfinaleinzug zu realisieren. Naomi Luyet, die im Sommer nach Hoffenheim wechselte, stand nicht im Kader.
Und die direkte Antwort! Memeti spielt genau im richtigen Moment auf Laura Freigang, die spielt rechts rüber - Reuteler aus spitzem Winkel zum 5:3!— Eintracht Frankfurt Frauen (@EintrachtFrauen) November 16, 2025
⏰ 57. I #SGE I #TSGSGE 3:5 pic.twitter.com/UjTyk1i0Cc
Wälti ausgewechselt
Nachdem Lia Wälti nach dem Länderspiel der Schweiz gegen Kanada im Oktober gesagt hatte, sie sei nach ihrer langwierigen Verletzung endlich wieder schmerzfrei, musste sie am Sonntag für ihren Klub Juventus Turin bereits nach 26 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Immerhin: Zwei Minuten später lieferte die zweite Schweizerin, Viola Calligaris, den Assist zum 2:0 von Juventus.
Lia WAELTI🇨🇭 (Juventus) est sortie sur blessure lors du match remporté face à Genoa (2-0)... pic.twitter.com/FWmRPHTSWp— Rocksnake (@Rocksnake68) November 16, 2025