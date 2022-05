Peter Pekarik von Hertha Berlin (rechts) gegen Sonny Kittel (Mittel) vom HSV. Bild: keystone

Hamburg verpasst den Aufstieg in die Bundesliga nach einer 0:2-Heimniederlage

Der Hamburger SV muss eine fünfte Saison am Stück in der 2. Bundesliga bleiben. Die Norddeutschen verspielten mit der 0:2-Heimniederlage in der Bundesliga-Barrage gegen Hertha Berlin ihre gute Ausgangslage aus dem Hinspiel.

Der am Donnerstag in Berlin erkämpfte 1:0-Vorteil war für die Hamburger vor eigenem Publikum schon nach weniger als vier Minuten dahin. Herthas belgischer Captain Dedryck Boyata köpfelte einen Eckball ins Tor. Marvin Plattenhardt sorgte in der 63. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoss für das entscheidende und verdiente 2:0.

Video: streamja

Die seit März von der HSV-Ikone Felix Magath betreuten Berliner traten deutlich überzeugender und entschlossener auf als noch im Hinspiel. Hamburg mit dem Schweizer Aussenverteidiger Miro Muheim kam kaum zur Torchancen.

Video: streamja

Einmal mehr behielt in der Auf-/Abstiegsbarrage zwischen dem Erst- und dem Zweitligisten in Deutschland der Oberklassige die Oberhand. In nunmehr 14 Duellen seit 2009 setzten sich mit Nürnberg (2009), Fortuna Düsseldorf (2012) und Union Berlin (2019) nur drei Unterklassige durch. (sda)