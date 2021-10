Ein Bild, das die Schweiz längst kennt: Basels Arthur Cabral feiert seinen 12. Saisontreffer. Bild: keystone

FCB siegt an traurigem Tag für den Klub – Sion gewinnt das Rhone-Derby in Genf

Basel – Lugano 2:0

An seine Grenzen musste der FC Basel nicht gehen. Drei Tage nach dem erfolgreichen Auftritt in der Conference League beschränkte sich der Tabellenführer aus das Wesentliche. Dank den Toren von Fabian Frei (10.) und Arthur Cabral (32.) war er schon früh in der Partie auf Kurs.

Frei überlistet Goalie Saipi zur Basler Führung. Bild: keystone

Während der erste Saisontreffer von Frei durch eine nicht optimale Abwehr von Super-League-Debütant Amir Saipi im Tor von Lugano begünstigt war, war das bereits zwölfte Tor von Cabral Teil einer herrlichen Basler Aktion. Pajtim Kasami lenkte einen weiten Pass von Nasser Djiga perfekt in den Lauf des brasilianischen Torjägers.

So simpel die Basler zu ihren Treffern kamen, so kompliziert gestaltet sich das Toreschiessen für die spielerisch überzeugenden Tessiner, die wiederholt am einmal mehr starken FCB-Keeper Heinz Lindner scheiterten. Saipi konnte derweil seinen Fehler vor dem 0:1 mit dem gegen Kasami gehaltenen Penalty (55.) wieder wettmachen.

Die Botschaft der Fans an den Verstorbenen. Bild: keystone

Basel - Lugano 2:0 (2:0)

19'290 Zuschauer. - SR Dudic.

Tore: 10. Frei (Zhegrova) 1:0. 32. Cabral (Kasami) 2:0.

Basel: Lindner; Lang, Djiga, Pelmard, Tavares; Kasami (74. Xhaka), Frei; Zhegrova (74. Stocker), Males (61. Esposito), Millar (61. Ndoye); Cabral (84. Burger).

Lugano: Saipi; Lavanchy, Daprelà, Maric (82. Monzialo), Ziegler; Custodio (59. Lungoyi), Sabbatini, Lovric; Bottani (78. Muci); Celar (59. Amoura), Abubakar (59. Facchinetti).

Bemerkungen: Basel ohne Cömert, Chiappetta (beide gesperrt), Petretta und Padula (beide verletzt). Lugano ohne Hajrizi (gesperrt), Baumann, Guidotti und Alexander Muci (alle verletzt). 30. Pfosten-Kopfball von Sabbatini. 55. Kasami scheitert mit Foulpenalty an Saipi. Verwarnungen: 64. Frei (Foul).

Servette – Sion 1:2

Servette-Goalie Frick ist geschlagen: Stojilkovic trifft zum 1:0 für Sion. Bild: keystone

Servette - Sion 1:2 (0:1)

9267 Zuschauer. - SR Schärer.

Tore: 4. Stojilkovic (Itaitinga) 0:1. 58. Sasso (Eigentor) 0:2. 93. Kyei (Clichy) 1:2.

Servette: Frick; Sauthier (40. Diallo), Rouiller (84. Vouilloz), Sasso, Clichy; Douline (46. Kyei); Imeri, Valls; Stevanovic, Schalk (70. Antunes), Rodelin (84. Mendes).

Sion: Fickentscher; Cavaré, Saintini, Ndoye, Cipriano; Zuffi (75. Karlen); Tosetti (70. Wesley), Baltazar, Grgic, Itaitinga (75. Serey Die); Stojilkovic (86. Adryan).

Bemerkungen: Servette ohne Cespedes (gesperrt), Cognat, Fofana und Oberlin (alle verletzt). Sauthier verletzt ausgeschieden. Sion ohne Hoarau, Bamert, Khasa, Araz, Doldur, Iapichino und Safarikas (alle verletzt). Verwarnungen: 7. Rouiller (Foul), 65. Cavaré (Foul), 76. Karlen (Foul).

