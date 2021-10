Nicht die erste Fehlzündung beim Baldwin-Dreh: Waffen-Problem soll bekannt gewesen sein

Hollywood steht unter Schock. Bei den Dreharbeiten zu Alec Baldwins neuestem Film «Rust» wurde eine Kamerafrau in der Nacht zu Freitag erschossen. Der tödliche Schuss kam aus einer Requisitenwaffe des Hollywood-Stars Baldwin selbst. Auch der Regisseur Joel Souza wurde dabei verletzt, konnte aber das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen. Die Geschehnisse am Set des Western-Films im US-Bundesstaat New Mexico geben weiter Rätsel auf. Zu den genauen Umständen des Vorfalls und dem fatalen …