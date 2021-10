Torschütze Ndiaye im Zweikampf mit Lüchinger. Bild: keystone

Luzern feiert den ersehnten ersten Saisonsieg und reisst St.Gallen in den Keller

Im elften Versuch kommt der FC Luzern zum ersten Saisonsieg in der Super League. Die Innerschweizer setzen sich daheim gegen den FC St.Gallen mit 2:0 durch.

Genau fünf Monate nach dem gewonnenen Cupfinal gegen den FC St.Gallen feierte der FC Luzern gegen die Ostschweizer einen weiteren bedeutsamen Sieg. Er bringt zwar keinen Titel ein, aber vorerst die dringend benötigte Ruhe nach den sieglosen Wochen. «Von uns fällt eine sehr grosse Last ab», bestätigte Torhüter Vaso Vasic bei «Blue».

1:0 Luzern: Dejan Sorgic (26.). Video: SRF

Zwei Eckbälle von Samuele Campo führten zum Luzerner Glück. Den ersten lenkte Dejan Sorgic in der 26. Minute ins Tor, nachdem der Ball durch den St.Galler Fünfmeterraum bis an den zweiten Pfosten geflogen war. Vom zweiten, sieben Minuten nach der Pause, profitierte Ibrahima Ndiaye.

2:0 Luzern: Ibrahima Ndiaye (52.). Video: SRF

Neben den Torschützen stach Goalie Vaso Vasic heraus. Der Ersatz des weiterhin abwesenden Marius Müller war zur Stelle, als es wichtig war: zweimal gegen Victor Ruiz in der Startphase und Sekunden vor dem 2:0 gegen Kwadwo Duah. Der formstarke Duah traf zudem in der 36. Minute den Pfosten, was zur glücklosen Vorstellung der Gäste passte.

Luzern – St.Gallen 2:0 (1:0)

10'769 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 26. Sorgic (Campo) 1:0. 52. Ndiaye (Burch) 2:0.

Luzern: Vasic; Schulz, Burch, Badstuber, Sidler; Campo (69. Schürpf), Gentner, Wehrmann (85. Ndenge), Ndiaye (69. Tasar); Sorgic (86. Alounga), Ugrinic.

St.Gallen: Zigi; Lüchinger (46. Youan), Nuhu, Stillhart (80. Diarrassouba), Traoré; Görtler, Diakité, Schmidt (65. Schubert); Ruiz; Duah (80. Guillemenot), Besio (65. Babic).

Bemerkungen: Luzern ohne Müller, Cumic, Frydek, Farkas, Alabi (alle verletzt). St.Gallen ohne Jacovic (gesperrt), Stergiou, Kräuchi, Kempter und Staubli (alle verletzt). 36. Pfostenschuss von Duah. Verwarnungen: 39. Sorgic (Foul). 57. Besio (Foul). 60. Wehrmann (Unsportlichkeit). 87. Guillemenot (Foul). 90. Traoré (Foul). (ram/sda)

