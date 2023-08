Super League live: FC Zürich gegen FC St. Gallen – das Spiel im Ticker

St.Gallens Schubert sorgt für späten Ausgleich gegen FCZ – Yverdon schlägt Servette

Mehr «Sport»

Zürich – St.Gallen 1:1

Spielbericht folgt.

Okita trifft sehenswert zum 1:0. Video: SRF

Der späte Ausgleich durch Fabian Schubert. Video: SRF

Zürich - St. Gallen 1:1 (0:0)

16'570 Zuschauer. SR Dudic.

Tore: 56. Okita (Mathew) 1:0. 94. Schubert 1:1.

Zürich: Brecher; Kamberi, Katic, Daprelà; Boranijasevic, Mathew, Conde, Guerrero; Rohner (46. Marchesano), Afriyie (72. Rodrigo Conceição), Okita (90. Hornschuh).

St. Gallen: Zigi; Zanotti, Vallci, Diaby, Okoroji (75. Sutter); Görtler (75. Stevanovic), Quintillà, Fazliji, Witzig (97. Schubert); Geubbels (59. von Moos), Akolo (75. Möller).

Verwarnungen: 47. Okoroji, 45. Katic, 45. Akolo, 65. Witzig, 79. Rodrigo Conceição, 89. von Moos.

Yverdon – Servette 4:1

Nach elf Spielen ohne Niederlage verliert Servette in der Super League das Westschweizer Duell mit Aufsteiger Yverdon deutlich mit 1:4. Christopher Lungoyi trifft zweimal.

Mit Christopher Lungoyi hat Yverdon leihweise bis Ende Saison einen blitzschnellen Stürmer vom Nachwuchs von Juventus Turin übernommen. Der frühere Schweizer U21-Internationale bestritt seinen ersten Match für Yverdon in der Meisterschaft und benötigte keine 120 Sekunden für den ersten Treffer. Mit einer Beschleunigung düpierte er die Genfer Abwehr. In der 56. Minute sorgte er mit dem 3:0 für die Entscheidung.

Lungoyis erster Treffer. Video: SRF

Servette war in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit nahe dran, zurück ins Spiel zu finden. Yverdons Keeper Kevin Martin verhinderte mit einer starken Parade das 1:1 und sah in den folgenden drei Minuten, wie seine Vorderleute gleich zweimal erfolgreich zuschlugen. Aimen Mahious krönte eine schöne Kombination mit dem 2:0, bevor Lungoyi zum zweiten Mal traf. In der Schlussphase trafen dann noch Servettes Ronny Rodelin und Yverdons Mihael Klepac.

Mit einer groben Attacke gegen Yverdon-Keeper Kevin Martin sorgte Enzo Crivelli für Aufregung. Der Servette-Stürmer trat den Gegenspieler mit offener Sohle an den Kopf, sah dafür jedoch nur Gelb, obwohl Schiedsrichter Lionel Tschudi sich die Szene am Bildschirm noch einmal anschaute. Bruno Grossen, Schiedsrichterexperte bei Blue, sagte nach dem Spiel, dass es für ihn eine klare Rote Karte gewesen sei.

Doch auch ohne den Platzverweis ging für Servette eine Serie von elf Spielen – 6 Siegen und 5 Unentschieden – zu Ende. Vier dieser Partien spielten die Genfer unter dem jetzigen Trainer René Weiler, den Rest unter dessen Vorgänger Alain Geiger.

Ein Doppelschlag sorgt für die Vorentscheidung. Video: SRF

Yverdon - Servette 4:1 (1:0)

SR Tschudi.

Tore: 2. Lungoyi (Tasar) 1:0. 54. Mahious (Sauthier) 2:0. 56. Lungoyi (Maurin) 3:0. 87. Rodelin (Cognat) 3:1. 96. Klepac (Loucif) 4:1.

Yverdon: Martin; Sauthier, Gunnarsson, Del Fabro, Le Pogam; Gouet, Céspedes (84. Corness); Tasar (73. Loucif), Maurin (64. Lusuena), Lungoyi (72. Mauro Rodrigues); Mahious (84. Klepac).

Servette: Mall; Vouilloz (61. Baron), Rouiller, Severin, Mazikou (61. Touati); Guillemenot, Cognat, Douline (60. Ondoua), Kutesa; Crivelli, Bedia (80. Rodelin).

Verwarnungen: 41. Vouilloz, 57. Sauthier, 85. Martin, 90. Crivelli.

Die Tabelle

(nih/sda)