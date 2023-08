Der Mann des Spiels: Bruno Fernandes bereitete einen Treffer vor und schoss ManUnited dann zum Sieg. Bild: www.imago-images.de

ManUnited dreht gegen Nottingham + Arsenal patzt gegen Fulham + Tottenham weiter stark

Manchester United dreht die Partie gegen Nottingham nach frühen Gegentoren, während Arsenal in Überzahl gegen Fulham patzt. Tottenham spielt unter dem neuen Coach Ange Postecoglou weiterhin stark.

Arsenal – Fulham 2:2

Bereits nach wenigen Sekunden geht der Aussenseiter durch Andreas Pereira in Führung und bleibt dies lange auch. Erst in der 70. Minute gleicht Bukayo Saka per Penalty nach einem Foul an Fabio Vieira aus. Wenig später deutet viel darauf hin, dass der Portugiese zum Matchwinner wird, da er auch noch den Führungstreffer von Eddie Nketiah vorbereitet. Spätestens nach der Gelb-Roten Karte gegen Fulhams Calvin Bassey rechnen alle mit einem Sieg der «Gunners». Doch Arsenal kassiert in Überzahl noch den Ausgleich durch João Palhinha und lässt im dritten Spiel erstmals Punkte liegen.

Palhinha gleicht spät aus. Video: streamja

Arsenal - Fulham 2:2 (0:1).

Tore: 1. Pereira 0:1. 70. Saka (Penalty) 1:1. 73. Nketiah 2:1. 87. Palhinha 2:2.

Bemerkungen: Fulham ohne Mbabu (Ersatz). 83. Gelb-Rote Karte gegen Bassey (Fulham).

Manchester United – Nottingham 3:2

Besser als der Rivale aus London macht es Manchester United im heimischen Old Trafford. Trotz zweier Gegentore in den ersten vier Minuten siegt das Team von Erik ten Hag noch 3:2 gegen Nottingham Forest. Christian Eriksen in der 17. Minute sowie Casemiro und Bruno Fernandes per Penalty nach der Pause sorgten für die Tore der Gastgeber. Damit zeigen die «Red Devils» eine starke Reaktion auf den schwachen Start ins Spiel sowie die Niederlage gegen Tottenham in der letzten Woche. Remo Freuler kam nicht zum Einsatz.

Der Ausgleich durch Casemiro. Video: streamja

Manchester United - Nottingham 3:2 (1:2).

Tore: 2. Awoniyi 0:1. 4. Boly 0:2. 17. Eriksen 1:2. 52. Casemiro 2:2. 76. Fernandes (Penalty) 3:2.

Bemerkungen: Nottingham ohne Freuler (Ersatz). 70. Rote Karte gegen Worrall (Nottingham).

Bournemouth – Tottenham 0:2

Die Spurs setzen den erfolgreichen Saisonstart unter Trainer Ange Postecoglou fort. Nach dem Unentschieden zum Auftakt in Brentford schlug Tottenham erst Manchester United und nun auch Bournemouth 2:0. Die Tore erzielten James Maddison und Dejan Kulusevski, so macht der australische Coach gar Goalgetter Harry Kane vergessen.

Unter Ange Postecoglou spielt Tottenham bisher sehr erfolgreich. Bild: keystone

Brentford – Crystal Palace 1:1

Brentford und Crystal Palace trennen sich Unentschieden, wodurch das Team von Thomas Frank hinter Manchester United zurückfällt. Brentford ging durch Kevin Schade zwar in Führung, kassierte in der 76. Minute dann aber den Ausgleich durch Joachim Andersen.

Everton – Wolverhampton 0:1

Everton, das sich in der letzten Saison erst spät vor dem Abstieg retten konnte, verliert auch die dritte Partie in der neuen Saison. Der entscheidende Treffer fällt gegen Wolverhampton erst in der 87. Minute, Sasa Kalajdzic sorgt für den Sieg und die ersten Punkte der Gäste.

Die Tabelle: