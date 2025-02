Louis Buffon hat sein erstes Aufgebot für eine Nationalmannschaft erhalten. Bild: www.imago-images.de

Sohn von Gigi Buffon hat sein erstes Nati-Aufgebot erhalten – allerdings nicht für Italien

Louis Buffon, der Sohn der italienischen Torhüterlegende Gianluigi Buffon hat ein Aufgebot für die U-18-Nationalmannschaft erhalten. Allerdings wird der Linksaussen nicht für die Squadra Azzurra auflaufen.

Noch nicht einmal zwei Jahre sind vergangen, seit die italienische Torhüterlegende Gianluigi Buffon seine Karriere beendet hat. Nun hat bereits sein 17-jähriger Sohn Louis Buffon sein erstes Aufgebot für die U-18-Nationalmannschaft erhalten. Allerdings nicht von Italien, sondern für die tschechische Nationalmannschaft.

Die Mutter von Louis Buffon besitzt die tschechische Staatsbürgerschaft und damit kann der Flügel aussuchen, für welche Nationalmannschaft er auftreten möchte. Buffon erhielt jetzt eine Einladung vom tschechischen Verband für ein Trainingslager.

Allerdings könnte der junge Buffon immer noch in die Fussstapfen von seinem Vater treten. Jugendspielern ist es laut FIFA-Vorschriften erlaubt, bis zum ersten Pflichtspiel in der A-Nationalmannschaft die Nati zu wechseln.

Aktuell spielt Louis Buffon bei der zweiten Mannschaft von Pisa. In 18 Saisonspielen konnte er vier Tore erzielen und erhielt in dieser Spielzeit auch schon ein erstes Aufgebot für die erste Mannschaft – kam allerdings nicht zum Einsatz. Pisa spielt in der Serie B und ist momentan auf Aufstiegskurs. Trainer bei der ersten Mannschaft von Pisa ist Filippo Inzaghi, der ehemalige Teamkollege von Gianluigi Buffon.

Gigi Buffon ist einer der besten Torhüter der Geschichte und bestritt insgesamt 176 Spiele für die italienische Nationalmannschaft. Den grössten Erfolg feierte er im Jahr 2006, als er mit der Squadra Azzurra Weltmeister wurde. Für Juventus Turin bestritt der heute 47-Jährige fast siebenhundert Pflichtspiele. (riz)