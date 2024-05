Mit einem Tor und einer Vorlage wurde Declan Rice (l.) für Arsenal zum Matchwinner. Bild: keystone

Arsenal legt im Meisterrennen vor + Amdouni mit Burnley vor Abstieg + Real siegt klar

Premier League

Arsenal – Bournemouth 3:0

Arsenal gewinnt in der 36. Premier-League-Runde zuhause gegen Bournemouth souverän 3:0. Damit legen die Londoner im Meisterrennen vor und halten den Druck auf Manchester City hoch. Bukayo Saka per Penalty in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, Leandro Trossard 20 Minuten vor dem Ende und Declan Rice in der 97. Minute sorgten für die Tore des Tabellenführers gegen den Zehnten der Premier League.

Nach dem vierten Sieg in Folge hat Arsenal vier Punkte Vorsprung auf Manchester City, das jedoch zwei Partien weniger ausgetragen hat. Das Team von Manuel Akanji kann am Abend (ab 18.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers nachziehen

Arsenal - Bournemouth 3:0 (1:0).

Tore: 45. Saka (Penalty) 1:0. 70. Trossard 2:0. 97. Rice 3:0.

Burnley – Newcastle 1:4

Am anderen Ende der Tabelle zeichnet sich der direkte Wiederabstieg von Burnley ab. Die Nordengländer, bei denen Zeki Amdouni erst fünf Minuten vor dem Ende eingewechselt wurde, bezogen beim 1:4 zu Hause gegen Newcastle United bereits die 22. Niederlage der Saison. Da Nottingham Forest das bereits als Absteiger feststehende Sheffield United 3:1 bezwang, beträgt der Rückstand von Burnley zum rettenden 17. Platz zwei Runden vor Schluss fünf Punkte.

Zeki Amdouni muss mit Burnley wohl den Abstieg antreten. Bild: keystone

Burnley - Newcastle United 1:4 (0:3).

Tore: 19. Wilson 0:1. 35. Longstaff 0:2. 40. Guimarães 0:3. 55. Isak 0:4. 86. O'Shea 1:4.

Bemerkungen: Burnley mit Amdouni (ab 85.), Newcastle United ohne Schär (verletzt). 52. Isak (Newcastle) verschiesst Penalty.

Bundesliga

La Liga

Real Madrid – Cadiz 3:0

Die Königlichen machen einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft. Nach dem 3:0-Erfolg gegen Abstiegskandidat Cadiz fehlen Real Madrid noch zwei Punkte zum 36. Titel in der Primera Division. Schon am Samstagabend könnte das Team von Carlo Ancelotti feiern, sollte Barcelona nicht in Girona gewinnen. Die Tore für die Blancos, bei denen mit Blick auf das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League vom Mittwoch einige Stars geschont wurden, erzielten Brahim Diaz, Joker Jude Bellingham und Joselu.

Real Madrid - Cadiz 3:0 (0:0).

Tore: 51. Diaz 1:0. 68. Bellingham 2:0. 93. Joselu 3:0. (nih/sda)