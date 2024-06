Das Auswärtstrikot der Schweizer Nationalmannschaft überrascht mit Blautönen. Bild: puma

Ganz klassisch oder doch lieber Pink? Küre den Trikot-Europameister

Die Europameisterschaft in Deutschland steht vor der Tür. Wir werfen einen Blick auf alle Heim- sowie Auswärtstrikots und küren schon einmal den Europameister in Sachen Stil.

In welchem Trikot die Schweizer Nationalmannschaft in Deutschland auflaufen wird, wissen wir seit Ende März. Während das Heimtrikot im klassischen Rot wenig Angriffsfläche bietet, ist die Farbkombination des Auswärtstrikots umso ungewohnter. Es ist weiss und hat blaue Elemente – diese seien eine «Verbindung zu Schnee, Bergen und Eis», so die Macher.

Auch Deutschland hat sich beim Auswärtstrikot etwas Besonderes einfallen lassen. Die deutsche Nationalelf gibt es an der diesjährigen Endrunde nämlich nicht nur im klassischen Weiss, sondern auch in Pink.

Doch welche Trikotfarbe bringt an EM-Endrunden eigentlich am meisten Glück? Dieser Frage ist die UEFA nachgegangen und die Antwort ist kompliziert. Teams mit einem roten Heimtrikot sind mit sechs Europameistertiteln bisher am erfolgreichsten. Es folgen die Farben blau (5), weiss (4) und orange (1). Genau so oft, wie sie Europameister wurden, gingen Teams in roten Trikots jedoch auch als Verlierer vom Platz.

Diese Statistik ist aber eigentlich wenig überraschend, fällt die Wahl der Trikotfarbe doch besonders oft auf Rot. An dieser Endrunden spielt die Hälfte der 24 Teilnehmer in roten Shirts (Albanien, Belgien, Dänemark, Kroatien, Österreich, Portugal, Schweiz, Serbien, Spanien, Tschechien, Türkei und Ungarn).

Bevor wir ab dem 14. Juni herausfinden, welche Farbe in diesem Jahr den Europameistertitel holen wird, könnt ihr, liebe User, schon einmal entscheiden, welche Mannschaft das schönste Trikot hat. Los geht's!