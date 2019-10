Sport

Fussball

Champions League: Inter bodigt Dortmund, Barça, Liverpool und Napoli siegen



Bild: AP

Inter bodigt harmloses Dortmund ++ Barça, Liverpool und Napoli gewinnen

Gruppe F

Inter – Dortmund 2:0

Hatte der BVB in der Meisterschaft nach dem 1:0-Sieg gegen Leader Borussia Mönchengladbach etwas Druck von Lucien Favre genommen, rückt der jüngste Auftritt in Mailand den Trainer wieder in den Fokus. Ohne seine schlagkräftigsten Offensivspieler Marco Reus und Paco Alcacer blieb der BVB beim wiedererstarkten Mailänder Klub blass. Kaum einmal vermochte Favres Equipe nach dem 0:1 durch Lautaro Martinez in der 22. Minute den Eindruck zu erwecken, zu einer Reaktion im Stande zu sein.

Zwar kontrollierte Dortmund das Spiel, war aber trotzdem auf die Hilfe von Inter angewiesen, damit eine durchzogene Partie auch bis kurz vor Schluss von der Spannung lebte. Martinez, der für Inter noch am Samstag in der Meisterschaft gegen Sassuolo doppelt getroffen hatte, scheiterte nach 83 Minuten per Foulpenalty am Schweizer Roman Bürki. Damit war es Antonio Candreva eine Minute vor Schluss vorbehalten, die Entscheidung zu Gunsten des Heimteams zu besorgen.

Die Tage der Wahrheit finden für Favre und den BVB bereits am Samstag in der Meisterschaft ihre Fortsetzung. Im Derby tritt Gelb-Schwarz in Gelsenkirchen bei Schalke 04 an, das lediglich einen Punkt hinter dem grossen Rivalen aus Dortmund zurückliegt. Danach heissen die BVB-Prüfsteine Borussia Mönchengladbach (Cup), Wolfsburg und erneut Inter Mailand, bevor es in zweieinhalb Wochen zum Kräftemessen mit Meister Bayern München kommt. Viele Misserfolge wird sich Favre in diesen Partien kaum erlauben können.

Inter Mailand - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)

SR Taylor (ENG). -

Tore: 22. Martinez 1:0. 89. Candreva 2:0

Inter Mailand: Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Asamoah (80. Biraghi); Martinez (91. Valero), Lukaku (62. Esposito).

Borussia Dortmund: Bürki; Hummels, Weigl, Akanji (74. Bruun Larsen); Witsel, Delaney (65. Dahoud); Hakimi, Sancho, Hazard (84. Guerreiro), Weigl; Brandt.Bemerkungen: Borussia Dortmund ohne Hitz (Ersatz), Reus, Schmelzer und Alcacer (alle verletzt). 83. Bürki pariert Foulpenalty von Martinez.

Slavia Prag – Barcelona 1:2

Von der Niederlage der Borussia zu profitieren vermochte der FC Barcelona. Die Katalanen setzten sich dank einem 2:1-Sieg bei Slavia Prag an die Spitze der schwierigen Gruppe F. Allerdings tat sich der haushohe Favorit beim tschechischen Meister lange schwer. Nach der frühen Führung durch Superstar Lionel Messi in der 3. Minute baute das Team von Ernesto Valverde in ungewohntem Mass ab. Das Heimteam bestrafte die Nachlässigkeiten des spanischen Klubs nach 50 Minuten mit dem Ausgleich durch Verteidiger Jan Boril. Barça brauchte ein Eigentor von Peter Olayinka (57.), um wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Slavia Prag - Barcelona 1:2 (0:1)

SR Madden (SCO). -

Tore: 3. Messi 0:1. 50. Boril 1:1. 57. Olayinka (Eigentor) 1:2.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Arthur (84. Rakitic), Busquets (78. Vidal), De Jong; Messi, Luis Suarez, Griezmann (69. Dembélé).

Bemerkungen: Barcelona ohne Sergi Roberto und Umtiti (beide verletzt). (sda)

Gruppe E

Genk – Liverpool 1:4

In der Königsklasse langsam in Fahrt kommt Titelverteidiger Liverpool. Bei Genk siegte der souveräne Leader der Premier League 4:1, nachdem er bis eine halbe Stunde vor Schluss einen verwundbaren Eindruck hinterlassen hatte. Zwei sehenswerte Weitschuss-Tore von Alex Oxlade-Chamberlain (2./57.), der in Liverpool unter dem deutschen Coach Jürgen Klopp ähnlich wie der derzeit verletzte Xherdan Shaqiri meist in der Reservistenrolle steht, brachten den Favoriten auf Kurs. Den Ehrentreffer der Belgier erzielte der zuvor eingewechselte Ex-FCZ-Angreifer Stephen Odey nach 88 Minuten.

Genk - Liverpool 1:4 (0:1)

SR Vincic (SVK). -

Tore: 2. Oxlade-Chamberlain 0:1. 57. Oxlade-Chamberlain 0:2. 77. Mané 0:3. 87. Salah 0:4. 88. Odey 1:4.

Liverpool: Alisson; Milner, Lovren, Van Dijk, Robertson (63. Gomez); Keïta, Fabinho, Oxlade-Chamberlain (73 Wijnaldum); Salah, Firmino (80. Origi), Mané.

Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri, Alexander-Arnold und Matip (alle verletzt).

Salzburg – Napoli 2:3

Salzburg - Napoli 2:3 (1:1)

SR Turpin (FRA). -

Tore: 17. Mertens 0:1. 40. Haland (Foulpenalty) 1:1. 64. Mertens 1:2. 72. Haland 2:2. 73. Insigne 2:3.

Napoli: Meret; Malcuit, Koulibaly, Luperto, Di Lorenzo; Callejon (80. Elmas), Allan, Ruiz, Zielinski; Mertens (76. Llorente), Lozano (65. Insigne). (sda)

Gruppe G

Leipzig – Zenit 2:1

In Gruppe G kam RB Leipzig dank einem Doppelschlag innert zehn Minuten nach der Pause gegen Zenit St. Petersburg zum zweiten Sieg in dieser Champions-League-Kampagne. Nachdem die Russen in der ersten Halbzeit entgegen dem Spielverlauf durch einen Weitschuss von Jewgeni Rakizkij (25.) in Führung gingen, drehte das Heimteam die Partie zwischen der 49. und 59. Minute zu seinen Gunsten. Konrad Laimer, der in der 1. Minute noch am Pfosten gescheitert war, und Marcel Sabitzer erzielten die Tore zur Wende für das Team von Jungtrainer Julian Nagelsmann.

RB Leipzig - Zenit St. Petersburg 2:1 (0:1)

SR Palabiyik (TUR). -

Tore: 25. Rakizkij 0:1. 49. Laimer 1:1. 59. Sabitzer 2:1.

Bemerkung: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). 1. Lattenschuss Laimer (Leipzig). (sda)

Benfica – Lyon 2:1

Benfica Lissabon - Lyon 2:1 (1:0)

SR Kruzliak (SVK). -

Tore: 4. Silva 1:0. 70. Depay 1:1. 86. Pizzi 2:1. -

Bemerkung: Benfica mit Seferovic (bis 59.) (sda)

Gruppe H

Ajax – Chelsea 0:1

Erstmals seit dem Halbfinal-Rückspiel der letztjährigen Champions League kann Ajax in Amsterdam ein Pflichtspiel nicht gewinnen. Mit Chelsea (1:0) kommt der Bezwinger wieder aus England.

Über fünf Monate sind seit der bitteren 2:3-Heimniederlage von Ajax Amsterdam gegen Tottenham Hotspur vergangen. Seit dieser Niederlage und dem damit verbundenen Aussscheiden in den Champions-League-Halbfinals hat sich das Team von Erik ten Hag in sämtlichen Heimspielen keine Bölsse mehr gegeben und sie allesamt gewonnen. Mit der Rückkehr eines englischen Topklubs endete die makellose Ajax-Bilanz in der Johan Cruijff Arena.

Das 0:1 gegen Chelsea ist für die Niederländer leichter zu verkraften als das 2:3 gegen Tottenham im Mai, schmerzen tut es allerdings auch. Chelsea-Joker Michy Batshuayi erzielte den einzigen Treffer der Partie in der 86. Minute, nachdem zuvor das Heimteam der Entscheidung näher gestanden war. In der 36. Minute wurde der vermeintliche Ajax-Führungstreffer von Quincy Promes durch den VAR annuliert, nach einer Stunde scheiterte Edson Alvarez per Kopf am Pfosten.

Ajax Amsterdam - Chelsea 0:1 (0:0)

SR Hategan (ROU). -

Tor: 86. Batshuayi 0:1.

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Tomori; Hudson-Odoi (90. James), Kovacic, Jorginho, Alonso; Willian (66. Pulisic), Abraham (71. Batshuayi), Mount.

Bemerkung: 59. Pfostenkopfball Alvarez (Ajax). (sda)

Lille – Valencia 1:1

Lille - Valencia 1:1 (0:0)

SR Aytekin (GER). -

Tore: 63. Cherischew 0:1. 95. Ikone 1:1. (sda)

