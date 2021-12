Salburgs Mentalcoach Ulf Häfelinger vergtreift sich in seiner Ansprache im Ton. bild: screenshot instagram

«Spanische Wichser» – Okafor streamt Trainer-Entgleisung live auf Instagram

Diesen Triumph wollte RB Salzburg ausgiebig feiern: Zum ersten Mal haben die Österreicher das Achtelfinale der Champions League erreicht. In der Kabine kam es dann allerdings zu unschönen Szenen.

RB Salzburg hat zum ersten Mal den Sprung ins Achtelfinal der Champions League geschafft. So weit, so gut. Und wenn man solch Historisches geschafft hat, ist man emotional natürlich aufgeladen. Da kann es dann auch mal zu der einen oder anderen Entgleisung kommen. Ob das aber in diesem Fall als Entschuldigung reicht?

Nach dem 1:0-Sieg gegen den FC Sevilla gab es in der Salzburger Kabine nämlich eine Party. Sportpsychologe und Klub-Mentalcoach Ulf Häfelinger übernahm das Wort, feierte die Leistung der Salzburger – und dann kommt es: «Auf einmal der nächste Spieltag, gegen Sevilla. Spanische Wichser.» Lautes Gröhlen in der Kabine. Entsetzen bei den Zuhörern.

Das Verrückte: Der Schweizer Nationalspieler Noah Okafor, der gegen die Spanier das siegbringende 1:0 erzielt hatte, streamte den emotionalen Ausbruch Häfelingers selbst auf Instagram. Er hatte wohl nicht mit einem solchen Verbalausfall gerechnet – und schon gar nicht mit den darauffolgenden Reaktionen gerechnet.

Nachdem das Video viral ging, äusserte sich RB Salzburg via Twitter mit einer kurzen Stellungnahme: «In der Emotion sind bei dem für uns so aussergewöhnlichen Erfolg Worte gefallen, die nicht hätten sein dürfen. Wir haben heute gegen einen starken und fairen Gegner gespielt, bei dem wir uns für diese Wortwahl ehrlich entschuldigen möchten. ¡Perdone!»

Eine Reaktion der Spanier steht noch aus. Klar ist nur: Das war eine Party mit sehr fadem Beigeschmack. (pre/anb)