Donat Bartok kann nicht am Abschluss gehindert werden. Bild: keystone

Zurück auf dem Thron – Kadetten Schaffhausen erobert den Meistertitel

Der Schweizer Meister im Handball heisst Kadetten Schaffhausen. In der Finalserie setzte sich der langjährige Dominator mit 3:0 Siegen gegen den Titelverteidiger Pfadi Winterthur durch.

Auch das dritte Spiel der Best-of-5-Serie geht an die Kadetten. Zuhause in Schaffhausen lassen sie gegen Pfadi Winterthur nichts anbrennen und liegen schon zur Pause mit sechs Toren in Führung. Diesen Vorsprung verwalten sie sicher, am Ende gewinnen die Kadetten mit 29:26.

Es ist ihr zwölfter Titelgewinn, alle errungen seit dem Jahr 2005. In dieser Zeit wurden ausser den Schaffhausern nur GC Amicitia Zürich (2008 und 2009), Wacker Thun (2013 und 2018) sowie im letzten Jahr Pfadi Winterthur Schweizer Meister. (ram)

