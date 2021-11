Peng Shuai: Neue Fotos und Aussagen chinesischer Journalisten sorgen für Wirbel

Auch Hu Xijin, Chefredakteur der staatlichen chinesischen «Global Times», behauptet, es gehe Peng Shuai gut. Er twitterte, twitterte, die Tennisspielerin bewege sich «frei» in ihrer Wohnung und werde schon «bald wieder öffentlich in Erscheinung treten». Demnach sei sie zu Hause geblieben, um nicht gestört zu werden.

Nun sorgen neue Fotos für Wirbel. Auf Twitter wurden drei Bilder von der ehemaligen Top-20-Spielerin gepostet, die sie angeblich in ihrer eigenen Wohnung zeigen. Gepostet wurden die Aufnahmen vom chinesischen Journalisten Shen Shiwei – ein internationaler Redakteur und Kolumnist des staatlichen chinesischen Senders CGTN.

Wo ist Peng Shuai? Diese Frage beschäftigt derzeit die Sportwelt. Die ehemalige Spitzentennisspielerin verschwand, nachdem sie Anfang November einen führenden chinesischen Politiker beschuldigt hatte, er habe sie sexuell missbraucht. Zahlreiche Tennisstars sind besorgt über ihr Schicksal und teilen in den sozialen Medien den Hashtag #WhereIsPengShuai.

Neue Saison, altes Bild an der Spitze in Levi: Petra Vlhova gewinnt wie im Vorjahr den Slalom-Auftakt in Finnland vor Mikaela Shiffrin. Wendy Holdener wird Siebte, unmittelbar vor Michelle Gisin.

Holdener, die ihren verspäteten Saison-Einstand gab, griff nach dem 8. Zwischenrang nach dem ersten Lauf zwar an, mehr als einen Platz schob sich die Schwyzerin aber nicht nach vorne. Ihr Positionsgewinn ging auf Kosten von Gisin, die nach dem Morgen-Pensum noch an 5. Stelle und in Tuchfühlung zu den Podestplätzen gelegen hatte.