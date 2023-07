Eklat an der Fecht-WM: Ukrainerin verweigert Russin nach Sieg Handschlag – disqualifiziert

Am Vortag hatte der ukrainische Degenfechter Igor Reizlin den Kampf gegen den Russen Wadim Anochin boykottiert, der als neutraler Athlet antrat. Der Olympia-Dritte von Tokio ging in der Runde der letzten 64 nicht auf die Planche, auf der Anochin wartete. Der Kampf wurde deshalb als «nicht angetreten» zugunsten des Russen gewertet. (sda/dpa/afp)

Das Duell war nur zustande gekommen, weil am Vorabend das ukrainische Sportministerium die Erlaubnis für die Teilnahme an solchen Wettkämpfen erteilt hatte, wenn Russen oder Belarussen als Neutrale antreten.

Sportliche Wettkämpfe zwischen der Ukraine und Russland gibt es seit Beginn des Krieges nur im Tennis regelmässig. Nun tritt Fecht-Olympiasiegerin Olga Charlan an der WM in Mailand gegen eine Russin an - und es gibt ziemlich Wirbel.

