Alles, was du zur Leichtathletik-WM 2022 wissen musst

Am 15. Juli ist es so weit: Der Startschuss für die Leichtathletik-WM 2022 fällt. Hier erfährst du alles, was du rund um das Sportspektakel wissen solltest.

Anna Böhler

Die Leichtathletik-WM 2022 hätte eigentlich bereits letztes Jahr im August stattfinden sollen – wegen der Pandemie und aufgrund der verschobenen Olympischen Sommerspiele wurde sie jedoch auf dieses Jahr verlegt.

Wann welche Disziplinen zu verfolgen sind, wo du sie sehen kannst und wer die Favoriten sind, erfährst du hier:

Wann und wo findet die Leichtathletik-WM statt?

Die 18. Leichtathletik-WM findet in der Universitätsstadt Eugene im US-Bundesstaat Oregon statt. Eugene ist nach Portland die zweitgrösste Stadt in Oregon und beheimatet den Stammsitz von Nike. Im «Hayward Field» treten die Sportlerinnen und Sportler vom 15. bis zum 24. Juli 2022 gegeneinander an. Dass der Wettkampf dieses Jahr zum ersten Mal in den USA ausgetragen wird, hat im Vorfeld für Kritik gesorgt, denn: Der internationale Leichtathletik-Dachverband World Athletics hat die Austragung ganz ohne Bewerbungsverfahren an Eugene vergeben.

Was ist das Hayward Field?

Das Hayward Field gilt als Zentrum der amerikanischen Leichtathletik und liegt auf dem Campus der University of Oregon. Benannt ist das Stadion nach Bill Hayward, der zwischen 1904 und 1947 Cheftrainer der Leichtathletikabteilung der Universität war. Für die WM wurde sie zwischen 2018 und 2020 von Grund auf renoviert und die Kapazität auf 32'000 Plätze ausgebaut. Die Kosten dafür werden zu einem grossen Teil von privaten Spendern getragen.

Das Hayward Field bei Sonnenschein. Bild: keystone

Wer ist (nicht) dabei?

Insgesamt werden rund 1900 Athleten aus 192 Ländern antreten. Es gibt 49 Goldmedaillen zu vergeben und zum ersten mal kann das erfolgreichste Land zusätzlich eine Team Trophy gewinnen. Wegen des Angriffskrieges von Russland in der Ukraine sind sämtliche Sportler, Betreuer und Offizielle aus Russland und Belarus auf absehbare Zeit gesperrt – das hat World Athletics beschlossen. Schon seit 2015 dürfen russische Athletinnen und Athleten wegen einer Dopingsperre nur noch unter neutraler Flagge teilnehmen, dieses Jahr sind sie gänzlich ausgeschlossen.

Welche Corona-Regelungen gelten vor Ort?

Könnte es den Athleten so ergehen wie dem Tennisspieler Djokovic vergangenes Jahr? Laut der Webseite des Dachverbands World Athletics müssen nämlich alle Sportler geimpft sein, um am Wettkampf teilnehmen zu können. Ebenfalls geimpft sind alle Mitarbeiter und Freiwillige, die an der Leichtathletik-WM mittun. Besucher hingegen müssen nicht geimpft sein und sich auch sonst an keine Corona-Beschränkungen halten, sprich: keine Maske und auch kein negatives Testergebnis. Allerdings: Für die Einreise in die USA muss man vollständig geimpft sein.

Welche Disziplinen gibt es?

Frauen und Männer kämpfen an 10 Wettkampftagen in jeweils 24 Disziplinen um Gold, Silber und Bronze. Hinzu kommt eine gemischte Disziplin, 4x400 Meter. Zu den Disziplinen gehören folgende:

Laufen

100 Meter, 200 Meter, 400 Meter, 800 Meter, 1'500 Meter, 5'000 Meter, 10'000 Meter, 110 Meter Hürden, 400 Meter Hürden, 4x100 Meter, 4x400 Meter, 3'000 Meter Hindernis, 20 Kilometer Gehen, 50 Kilometer Gehen, Marathon

Werfen

Kugelstossen, Hammerwurf, Speerwurf, Diskuswurf

Springen

Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Dreisprung

Mehrkampf

Zehnkampf

Worauf kann man besonders gespannt sein?

Mujinga Kambundji in Action. Bild: keystone

Aus Schweizer Sicht kann man besonders gespannt sein auf die 30-jährige Sprinterin Mujinga Kambundji, die bereits mehrfach bewiesen hat, dass sie Chancen auf Edelmetall hat. An den letzten Weltmeisterschaften 2019 holte sie in Doha Bronze über 200 m und diesen Februar holte sie sich in Belgrad über 60 m-Sprint zum ersten Mal einen Titel auf Weltniveau. In Eugene hat sie gleich drei Chancen auf eine Medaille: über 100 m, über 200 m und mit der Staffel.

Ebenfalls erwartungsvoll ist die Schweiz im Hochsprung. Loïc Gasch brach im Mai 2021 den Schweizer Rekord mit 2,33 m und hat seither nochmals Grossanlass-Luft schnuppern können in Belgrad im Februar, wo er mit 2,31 m WM-Silber abstaubte. 2022 gibt es erst fünf Gegner, die höher sprangen als er.

Caster Semenya feierte schon grosse Erfolge. Bild: keystone

Ein weiteres Highlight in Eugene dürfte die intergeschlechtliche Südafrikanerin Caster Semenya sein. Sie war die beste 800-m-Läuferin der Welt, gewann zweimal Olympiagold und dreimal bei Weltmeisterschaften. 2019 entschloss World Athletics, sie von Strecken zwischen 400 Meter und einer Meile zu verbannen, weil ihr Körper von Natur aus zu viel Testosteron produziere. In den kommenden Tagen wird sie zum ersten Mal über 5000 m antreten und vermutlich keine Chance haben – zumindest nicht, wenn man vergangene Resultate betrachtet. Trotzdem gilt sie als Ikone und vertritt alle inter Personen im Sport, welche sich nicht mehr in Geschlechterkategorien einteilen lassen wollen.

Trans, non-binär, inter Trans ist ein Überbegriff für Menschen, die sich nicht oder nicht vollständig mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Klassische Formen von trans sind etwa die Kategorien trans Frauen und trans Männer. Innerhalb der letzten Jahre findet allerdings eine Pluralisierung der Kategorien von Transgeschlechtlichkeit statt, sodass neben den binären Optionen von trans Männern und trans Frauen auch nicht-binäre Geschlechtskategorien zunehmend sichtbar werden.



Nicht-binär, manchmal auch non-binär oder nonbinary, ist ein Überbegriff für alle trans Menschen, die weder männlich noch weiblich sind. Non-binäre Geschlechtskategorien können sowohl zwischen als auch ausserhalb der binären Geschlechterlogik von Frau und Mann kontextualisiert sein. Dadurch, dass non-binäre Geschlechtskategorien auf ein anderes geschlechtliches Referenzsystem zugreifen, zirkulieren viele Begriffe (z.B. agender, genderqueer, bigender, genderfluif), die verschiedene Nuancierungen von Nonbinarität zu beschreiben versuchen. Nicht-binär scheint sich derweil aber als Überbegriff durchzusetzen.



Inter ist ein Begriff für Menschen mit angeborenen körperlichen Geschlechtsmerkmalen, die nicht den gängigen gesellschaftlichen und medizinischen Vorstellungen von männlichen oder weiblichen Körpern entsprechen. Diese Variationen der Geschlechtsmerkmale können auf der anatomischen, chromosomalen oder hormonellen Ebene auftreten.

Wer vertritt die Schweiz?

Siebzehn Frauen und acht Männer hat die Selektionskommission von Swiss Athletics für die Titelkämpfe in den USA aufgeboten. Mit fünfundzwanzig Aktiven fällt die Delegation für die USA um drei Personen grösser aus als noch vor drei Jahren in Doha und bricht betreffend Teamgrösse somit den Rekord.

Die gesamte Liste von Aktiven:

200 m: William Reais (LC Zürich)

William Reais (LC Zürich) 400 m: Ricky Petrucciani (LC Zürich)

Ricky Petrucciani (LC Zürich) 110 m Hürden: Jason Joseph (LC Therwil)

Jason Joseph (LC Therwil) 400 m Hürden: Julien Bonvin (CA Sierre), Dany Brand (LC Zürich)

Julien Bonvin (CA Sierre), Dany Brand (LC Zürich) Hoch: Loïc Gasch (US Yverdon/Outdoor)

Loïc Gasch (US Yverdon/Outdoor) Weit: Simon Ehammer (TV Teufen), Benjamin Gföhler (LC Zürich)

Simon Ehammer (TV Teufen), Benjamin Gföhler (LC Zürich) 100 m: Ajla Del Ponte (US Ascona), Géraldine Frey (LK Zug), Mujinga Kambundji (ST Bern)

Ajla Del Ponte (US Ascona), Géraldine Frey (LK Zug), Mujinga Kambundji (ST Bern) 200 m: Mujinga Kambundji (ST Bern)

Mujinga Kambundji (ST Bern) 400 m: Silke Lemmens (LC Zürich)

Silke Lemmens (LC Zürich) 800 m: Lore Hoffmann (ATHLE.ch)

Lore Hoffmann (ATHLE.ch) 100 m Hürden: Ditaji Kambundji (ST Bern), Noemi Zbären (SK Langnau)

Ditaji Kambundji (ST Bern), Noemi Zbären (SK Langnau) 400 m Hürden: Yasmin Giger (LC Zürich)

Yasmin Giger (LC Zürich) 3000 m Steeple: Chiara Scherrer (TG Hütten)

Chiara Scherrer (TG Hütten) Stab: Angelica Moser (LC Zürich)

Angelica Moser (LC Zürich) Siebenkampf: Annik Kälin (TV Landquart)

Annik Kälin (TV Landquart) 4×100 m: Sarah Atcho (Lausanne-Sports), Ajla Del Ponte (US Ascona), Géraldine Frey (LK Zug), Mujinga Kambundji (ST Bern), Salomé Kora (LCB St. Gallen), Natacha Kouni (LC Zürich)

Sarah Atcho (Lausanne-Sports), Ajla Del Ponte (US Ascona), Géraldine Frey (LK Zug), Mujinga Kambundji (ST Bern), Salomé Kora (LCB St. Gallen), Natacha Kouni (LC Zürich) 4×400 m: Annina Fahr (TVU Zürich), Yasmin Giger (LC Zürich), Sarah King (LV Langenthal), Silke Lemmens (LC Zürich), Julia Niederberger (LA Nidwalden)

Wer sind die Schweizer Hoffnungsträger?

Die grössten Medaillenchancen besitzt der Mehrkämpfer Simon Ehammer in seiner Paradedisziplin Weitsprung. Mit der Sprinterin Mujinga Kambundji und dem Hochspringer Loïc Gasch hat die Schweiz zwei weitere heisse Eisen im Feuer. Auf einen Exploit hofft auch die Sprintstaffel der Frauen, der nach zwei vierten Plätzen bei der WM in Doha und bei Olympia in Tokio mit einer perfekten Darbietung ein Podestplatz zuzutrauen ist.

Simon Ehammer in Bestform. Bild: keystone

Wo wird die WM übertragen?

Das SRF wird täglich live aus dem Stadion in Eugene senden und den Fokus dabei auf die Schweizer Athletinnen und Athleten und die Entscheidungen und Medaillen legen. Es werden Highlights, Interviews, Analysen und Livesport übertragen. Jeden Morgen wird ab 9 Uhr ausführlich auf die vergangene Nacht zurückgeblickt auf SRF zwei. Paddy Kälin liefert dabei direkt Stimmen aus dem Stadion und Mario Gehrer, Patrick Schmid und Mathias Winterberg stehen als Kommentatoren im Einsatz.

Wann wird was ausgetragen?

Die Entscheidungen sind fettgedruckt und die Zeiten bereits umgerechnet auf unsere Zeitzone:

Freitag, 15. Juli 2022

18.05 Uhr: Hammerwerfen Männer

19.10 Uhr: Hochsprung Männer

19.30 Uhr: Hammerwerfen Männer

20.45 Uhr: 4x400 m Staffellauf

21.05 Uhr: Hammerwerfen Frauen

21.30 Uhr: 100 m Lauf Männer

22:10 Uhr: 20 km Gehen Frauen

22.30 Uhr: Hammerwerfen Frauen

Samstag, 16. Juli 2022

00.10 Uhr: 20 km Gehen Männer

02.05 Uhr: Kugelstoßen Frauen

02.15 Uhr: 3'000 m Hindernislauf Männer

02.20 Uhr: Stabhochsprung Frauen

03.00 Uhr: Weitsprung Männer

03.10 Uhr: 1'500 m Lauf Frauen

03.50 Uhr: 100 m Lauf Männer

03.55 Uhr: Kugelstoßen Männer

04.50 Uhr: 4x400 m Staffellauf

19.30 Uhr: Dreisprung Frauen

19.35 Uhr: 3'000 m Hindernislauf Frauen

20.10 Uhr: Hochsprung Frauen

20.25 Uhr: 110 m Hürden Männer

21.00 Uhr: Hammerwerfen Männer

21.20 Uhr: 10'000 m Lauf Frauen

22.20 Uhr: 400 m Hürden Männer



Sonntag, 17. Juli 2022

02.10 Uhr. 100 m Lauf Frauen

03.00 Uhr: 100 m Lauf Männer

03.20 Uhr: Weitsprung Männer

03.25 Uhr: Kugelstoßen Männer

03.30 Uhr: 1'500 m Lauf Männer

04.05 Uhr: 1'500 m Lauf Frauen

04.50 Uhr: 100 m Lauf Männer

15.15 Uhr: Marathon Männer

19.35 Uhr: 100 m Hürden Frauen

20.05 Uhr: 400 m Lauf Männer

20.35 Uhr: Hochsprung Frauen

20.35 Uhr: Hammerwerfen Frauen

21.00 Uhr: 400 m Lauf Frauen

22.00 Uhr: 10'000 m Lauf Männer

22.45 Uhr: Kugelstoßen Frauen

Montag, 18. Juli 2022

02.05 Uhr: 110 m Hürden Männer

02.05 Uhr: Diskuswerfen Männer

02.25 Uhr: Stabhochsprung Frauen

02.33 Uhr: 100 m Lauf Frauen

03.03 Uhr: 400 m Hürden Männer

03.27 Uhr: Kugelstoßen Männer

03.30 Uhr: Diskuswerfen Männer

03.38 Uhr: 200 m Lauf Frauen

04.00 Uhr: 1'500 m Lauf Männer

04.30 Uhr: 110 m Hürden Männer

04.50 Uhr: 100 m Lauf Frauen

15.15 Uhr: Marathon Frauen

18.35 Uhr: Weitsprung Frauen

19.55 Uhr: Speerwurf Frauen

21.05 Uhr: Speerwurf Frauen

Dienstag, 19. Juli 2022

02.05 Uhr: 200 m Lauf Männer

02.10 Uhr: Diskuswerfen Frauen

02.45 Uhr: Hochsprung Männer

03.00 Uhr: 200 m Lauf Frauen

03.20 Uhr: Dreisprung Frauen

03.35 Uhr: Diskuswerfen Frauen

03.55 Uhr: 800 m Lauf Frauen

04.20 Uhr: 3'000 m Hindernislauf Männer

04.50 Uhr: 1'500 m Lauf Frauen

Mittwoch, 20. Juli 2022

02.15 Uhr: 400 m Hürden Frauen

02.40 Uhr: Hochsprung Frauen

03.05 Uhr: 200 m Lauf Frauen

03.33 Uhr: Diskuswerfen Männer

03.50 Uhr: 200 m Lauf Männer

04.30 Uhr: 1'500 m Lauf Männer

04.50 Uhr: 400 m Hürden Männer

Donnerstag, 21. Juli 2022

00.20 Uhr: Speerwurf Frauen

01.25 Uhr: 5'000 m Lauf Frauen

01.50 Uhr: Speerwurf Frauen

02.20 Uhr: 800 m Lauf Männer

03.15 Uhr: 400 m Hürden Frauen

03.30 Uhr: Diskuswerfen Frauen

03.45 Uhr: 400 m Lauf Frauen

04.15 Uhr: 400 m Lauf Männer

04.45 Uhr: 3'000 m Hindernislauf Frauen

Freitag, 22. Juli 2022

02.05 Uhr: Speerwurf Männer

02.10 Uhr: 800 m Lauf Frauen

03.10 Uhr: 5'000 m Lauf Männer

03.20 Uhr: Dreisprung Männer

03.35 Uhr: Speerwurf Männer

04.00 Uhr: 800 m Lauf Männer

04.35 Uhr: 200 m Lauf Frauen

04.50 Uhr: 200 m Lauf Männer

15.15 Uhr: 35 km Gehen Männer

Samstag, 23. Juli 2022

02.05 Uhr: Stabhochsprung Männer

02.40 Uhr: 4x100 m Staffellauf Frauen

03.05 Uhr: 4x100 m Staffellauf Männer

03.20 Uhr: Speerwurf Frauen

03.35 Uhr: 800 m Lauf Frauen

04.15 Uhr: 400 m Lauf Frauen

04.35 Uhr: 400 m Lauf Männer

04.50 Uhr: 400 m Hürden Frauen

18.50 Uhr: 100 m Lauf Männer

19.40 Uhr: Weitsprung Männer

20.20 Uhr: 100 m Hürden Frauen

21.00 Uhr: Weitsprung Frauen

21.10 Uhr: Kugelstoßen Männer

Sonntag, 24. Juli 2022

01.10 Uhr: Hochsprung Männer

02.10 Uhr: 4x400 m Staffellauf Frauen

02.40 Uhr: 4x400 m Staffellauf Männer

03.00 Uhr: Dreisprung Männer

03.10 Uhr: 800 m Lauf Männer

03.25 Uhr: 5'000 m Lauf Frauen

03.35 Uhr: Speerwurf Männer

03.55 Uhr: 400 m Lauf Männer

04.30 Uhr: 4x100 m Staffellauf Frauen

04.50 Uhr: 4x100 m Staffellauf Männer

15.15 Uhr: 35 km Gehen Männer

18.35 Uhr: 110 m Hürden Männer

19.30 Uhr: Diskuswerfen Männer

20.40 Uhr: Diskuswerfen Männer

21.15 Uhr: Stabhochsprung Männer

22.15 Uhr: Stabhochsprung Männer

Montag, 25. Juli 2022

02.05 Uhr: 100 m Hürden Frauen

02.05 Uhr: Speerwurf Männer

02.25 Uhr: Stabhochsprung Männer

02.50 Uhr: Weitsprung Frauen

03.05 Uhr: 5'000 m Lauf Männer

03.10 Uhr: Speerwurf Männer

03.35 Uhr: 800 m Lauf Frauen

04.00 Uhr: 100 m Hürden Frauen

04.20 Uhr: 1'500 m Lauf Männer

04.35 Uhr: 4x400 m Staffellauf Männer

04.50 Uhr: 4x400 m Staffellauf Frauen