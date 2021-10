Unterwegs – wie meist gut begleitet von Lauffreudigen und/oder Polizisten auf Mexikos Strassen: Jonas Deichmann bei einem seiner 120 Marathons am Stück. Bild: Markus Weinberg

Forrest Gump in Mexiko: Darum lief dieser Mann 120 Marathons in 116 Tagen

Der Extremsportler Jonas Deichmann hat Mexiko von West nach Ost durchquert und Cancun erreicht. Doch jetzt heisst es nicht Karibik geniessen, sondern zurück nach Europa und den letzten Teil seines gigantischen Triathlons um die Welt absolvieren.

Jonas Deichmann, der deutsche Extremsportler mit Wohnsitz in der Schweiz, hat die nächste Etappe seines «Triathlon 360 degree» absolviert: Er legte sagenhafte 120 Marathons innert 116 Tagen zurück und ist jetzt in Cancun am Ende seiner Reise durch Mexiko angekommen.

Da er die Welt als Selbstversorger umrunden will, zog er dabei sein eigenes Gepäck jeweils in einem kleinen Anhänger hinter sich her, welchen er an seiner Hüfte fixierte.

Unterwegs auf den endlosen Strassen in Baja California. Bild: Jonas Deichmann

Am 9. Juni kam er nach der Radstrecke von Kroatien bis Wladiwostok per Schiff in Tijuana an und rannte einmal quer durch Mexiko nach Cancun. Eigentlich wollte Deichmann durch die USA, doch die Coronapandemie machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

So berichteten wir über seine Velostrecke in Russland: 222 Werbung Er reist trotz Corona um die Welt – und zwar schwimmend, Velo fahrend und als Forrest Gump von Reto Fehr

Allerdings ist der Extremsportler hoch erfreut über die Routenänderung. Mexiko gehöre zu den besten Ländern, welche er auf seiner Reise durchquerte. Oft musste er auch nicht alleine rennen, sondern wurde als Forrest Gump bekannt und hatte viele Mitläufer. Während einigen Tagen übrigens auch einen Hund, der einfach nicht von seiner Seite wich.

130 Kilometer begleitete in der streunende Hund. Danach fand er ein neues Herrchen. bild: Jonas deichmann

Und immer gut: Polizisten, die ihm Begleitschutz gewährten. Meist in Uniform und bewaffnet. Deichmann wurde nach der letzten Etappe in Cancun ein grosser Empfang bereitet.

Geschafft: Jonas Deichmann in Cancun. Bild: Markus Weinberg

Jonas Deichmann Der deutsche Extremsportler mit Wohnsitz in Thal in der Schweiz umrundet mit seinem « Triathlon 360 degree » die Welt. In rund 14 Monaten will er 120 Triathlons um die Erdkugel absolvieren. Er macht dies alles ohne fremde Unterstützung. Du kannst ihm auf seiner Website oder Instagram folgen.

Deichmann startete am 26. September 2020 in München und radelte bis zur Adria-Küste, wo er in 45 Tagen 450 Kilometer der Küste entlang bis Dubrovnik schwamm. Danach folgte die Radstrecke, welche meist durch Russland und im Winter durch Sibirien führte.

Man weiss nicht recht, ob das Polizeidepartemnt von Juchitan hier freiwillig mitrennt. Bild: Jonas Deichman

Jetzt steht das letzte Teilstück an. Von Cancun sucht Deichmann jetzt eine Möglichkeit, um nach Portugal zu gelangen. Von dort will er mit dem Velo bis zum Ausgangspunkt München, wo er am 29. November eintreffen möchte.