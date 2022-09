Video: watson/lucas zollinger

Das war Roger Federers letzter Punkt in einem Ernstkampf

Auf dem Höhepunkt abtreten – das will eigentlich jeder Sportler. Nur gelingen tut das den Wenigsten. Auch Roger Federers letzte Schläge werden nicht als seine Besten in die Geschichte eingehen. Den letzten Punkt in einem Ernstkampf spielte der Maestro am 28. Juni 2021 in Wimbledon.

Im Viertelfinal seines Lieblings-Turniers traf er auf den Polen Hubert Hurkacz und musste eine bittere Dreisatz-Niederlage einstecken. Den dritten Durchgang verlor der Schweizer gar mit 0:6. Beim Matchpoint setzte er eine Vorhand weit ins Aus. Dennoch verabschiedete das Publikum Federer mit einer Standing Ovation. (cma)