Wie gefährlich oder ungefährlich die Sportart wirklich ist, wird sich erst mit der Zeit zeigen. Dem Sport wurde zwar im Oktober von der Nevada Sportkommission grünes Licht gegeben. Doch dass viel Unsicherheit herrscht, zeigen auch die Fragen, welche die Sportkommission laut The Insider an Whites Team stellte: «Werdet ihr sicherstellen, dass niemand stirbt? Und dass niemand schwere Hirnverletzungen davonträgt?» Das Team habe versichert, dass das seine höchste Priorität sei.

Energy-Drink-Marken sind dafür bekannt, adrenalingetriebene Stunts und teilweise risikoreiche Sportarten zu unterstützen. So stand auch Konkurrent Red Bull schon wegen tödlichen Unfällen im Zusammenhang mit ihren Stunts in der Kritik. Doch geht Monster Energy mit der Power-Slap-Partnerschaft zu weit?

Auf die Zurückhaltung angesprochen, fällt die Antwort von Monster Energy kurz aus: «Zu dieser Zeit müssen wir die Anfrage respektvoll ablehnen.» Weiter steht, dass der Hauptfokus der Marke auf Surfen, Skaten, BMX sowie weiteren Sportarten liegt. Monster Energy soll also lieber mit Surfen statt Power-Slap in Verbindung gebracht werden? Auch die Frage zu den Gründen und, ob Monster Energy sich der gesundheitlichen Risiken der Sportart bewusst sei, bleibt unbeantwortet.

Dass Monster Energy beim Sport mitmischt, ist nicht neu. Dass das Ganze still geschieht, schon. Von Motocross zu BMX bis zur Vollkontakt-Kampfsportart MMA – auf der Website der Marke ist eine Bandbreite an Sportarten zu finden. Nur Slap-Fighting fehlt - noch?

Während es bei Dana White Kritik hagelt, ist es um einen anderen involvierten Giganten still: Getränkehersteller Monster Energy. Das typische grüne «M» – das Logo des Getränks – ist in der Serie unter anderem auf den Kleidern der Teilnehmenden und auf dem Tisch zwischen ihnen zu sehen. Auch wird das Getränk in Interviews prominent platziert. Denn Monster Energy ist der erste offizielle Partner und Hauptsponsor von Power-Slap.

Auch ärztliche Fachpersonen, die im Kampfsport arbeiten, zeigen wenig Verständnis für die Sportart. So Neurowissenschaftler und ehemaliger WWE-Kämpfer Chris Nowinski. Er teilt auf Twitter ein Video eines in der ersten Episode bewusstlos geschlagenen Slap-Fighters. Der Neurowissenschaftler weist auf dessen starr gekrümmte Hand hin und spricht von einer ersten Hirnverletzung. Er schreibt: «Er wird nie wieder derselbe sein.» Das auch, weil der Slap-Fighter einen vorübergehenden Gedächtnisverlust erlitten hatte.

