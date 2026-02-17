Die Aussagen wurden live während der Fahrt des israelischen Bobsleigh-Teams am Montag, 16. Februar, gemacht. Keystone

Die Aussagen der RTS über einen israelischen Athleten sorgen für Kontroversen

Eine Szene der Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina geht derzeit in den sozialen Netzwerken viral. Auslöser sind die Aussagen eines Sportkommentators der RTS, die er live während der Fahrt des israelischen Bob-Duos machte.

Mehr «Sport»

In dem auf X verbreiteten Ausschnitt spricht der RTS-Journalist Stefan Renna über den Piloten Adam Edelman und mehrere politische Stellungnahmen, die dem Athleten in den sozialen Netzwerken zugeschrieben werden.

«Adam Edelman, erste Teilnahme an den Olympischen Spielen, der sich selbst als ‚sionistisch bis ins Mark‘ bezeichnet – ich zitiere – und der mehrere Nachrichten in den sozialen Netzwerken veröffentlicht hat, die den Genozid in Gaza unterstützen.» Stefan Renna, Journalist bei der RTS

«Ich erinnere Sie daran, dass ‚Völkermord‘ der Begriff ist, der von der UN-Untersuchungskommission für die Region verwendet wird. Adam Edelman hat unter anderem gesagt, dass die israelische Militäroperation, und auch hier zitiere ich, ‚der moralisch gerechtfertigste Krieg in der Geschichte‘ sei.» Stefan Renna, Journalist bei der RTS

Der Sportkommentator hinterfragt insbesondere die Kohärenz seiner Teilnahme an den Spielen, indem er daran erinnert, dass das Internationale Olympische Komitee einige russische Athleten ausgeschlossen hatte, die öffentlich ihre Unterstützung für den Krieg in der Ukraine bekundet hatten, während gleichzeitig politische Botschaften auf den Wettkampfstätten sanktioniert wurden.

Der Kommentar, der live im Fernsehen während der Fahrt des israelischen Bobsleigh-Teams am Montag, dem 16. Februar, übertragen wurde, stellt auch andere Kontroversen in den Kontext, die während dieser Spiele aufgetreten sind, insbesondere die Disqualifikation eines ukrainischen Athleten aufgrund einer politischen Botschaft auf seinem Helm.

Sehr schnell wurde die Szene in den sozialen Netzwerken geteilt und löste zahlreiche Reaktionen aus, zwischen Unterstützung für den Journalisten und Kritiken, die eine als unangemessen empfundene Behandlung während der Sportübertragung anprangerten.

Adam Edelman, 34-jähriger amerikanisch-israelischer Athlet, führt das israelische Team, das erstmals in der Geschichte des Landes im Bobsleigh bei den Olympischen Winterspielen antritt. (max)