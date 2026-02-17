Die Aussagen der RTS über einen israelischen Athleten sorgen für Kontroversen
In dem auf X verbreiteten Ausschnitt spricht der RTS-Journalist Stefan Renna über den Piloten Adam Edelman und mehrere politische Stellungnahmen, die dem Athleten in den sozialen Netzwerken zugeschrieben werden.
Inadmissible diatribe du commentateur suisse lors du passage de l’équipe israélienne de bobsleigh. Des sanctions s’imposent. pic.twitter.com/knIvatHcpr— Chrystopher Barolin (@ChrysBarolin) February 16, 2026
Der Sportkommentator hinterfragt insbesondere die Kohärenz seiner Teilnahme an den Spielen, indem er daran erinnert, dass das Internationale Olympische Komitee einige russische Athleten ausgeschlossen hatte, die öffentlich ihre Unterstützung für den Krieg in der Ukraine bekundet hatten, während gleichzeitig politische Botschaften auf den Wettkampfstätten sanktioniert wurden.
Der Kommentar, der live im Fernsehen während der Fahrt des israelischen Bobsleigh-Teams am Montag, dem 16. Februar, übertragen wurde, stellt auch andere Kontroversen in den Kontext, die während dieser Spiele aufgetreten sind, insbesondere die Disqualifikation eines ukrainischen Athleten aufgrund einer politischen Botschaft auf seinem Helm.
Sehr schnell wurde die Szene in den sozialen Netzwerken geteilt und löste zahlreiche Reaktionen aus, zwischen Unterstützung für den Journalisten und Kritiken, die eine als unangemessen empfundene Behandlung während der Sportübertragung anprangerten.
Adam Edelman, 34-jähriger amerikanisch-israelischer Athlet, führt das israelische Team, das erstmals in der Geschichte des Landes im Bobsleigh bei den Olympischen Winterspielen antritt. (max)