bedeckt15°
DE | FR
burger
Sport
Israel

Israel-Ausschluss: IOC sanktioniert Indionesen für künftige Events

epa12472319 Noe Seifert of Switzerland performs on the Pommel Horse during the Men&#039;s Artistic Gymnastics All-Around Final at the FIG Artistic Gymnastics World Championships 2025 in Jakarta, Indon ...
Der Schweizer Noe Seifert holte an der Kunstturn-WM eine Medaille – Israelis war die Teilnahme untersagt.Bild: keystone

Wegen Israel-Ausschluss – IOC sanktioniert Gastgeber Indonesien während Kunstturn-WM

Das Internationale Olympische Komitee hat auf den Ausschluss israelischer Turner und Funktionäre bei der Kunstturn-Weltmeisterschaft in Indonesien mit Härte reagiert.
22.10.2025, 19:4822.10.2025, 19:48

Jeglicher Dialog mit dem nationalen Komitee Indonesiens über die Ausrichtung künftiger Olympischer Spiele, weiterer olympischer Veranstaltungen sowie Konferenzen werde eingestellt, teilte das IOC am Mittwoch mit.

Diese und weitere Sanktionen würden erst wieder aufgehoben, wenn die Regierung des muslimisch geprägten Landes von dem Einreise-Verbot abrückt. So lange empfiehlt das IOC auch allen weiteren internationalen Verbänden, keine internationalen Sportveranstaltungen oder Treffen in Indonesien auszurichten.

Für die noch bis Samstag laufende Turn-WM kommt der sportpolitische Druck allerdings zu spät. Das israelische Team um Weltmeister und Olympiasieger Artem Dolgopyat hat die Qualifikation bereits verpasst und konnte daher auch nicht an den Finals teilnehmen.

Israel&#039;s Artem Dolgopyat pose with the gold medal of the floor exercise during the apparatus finals at the Artistic Gymnastics World Championships in Antwerp, Belgium, Saturday, Oct. 7, 2023. (AP ...
Der Israeli Artem Dolopyat ist am Boden sowohl Olympiasieger als auch Weltmeister.Bild: keystone

IOC fordert Einreise-Garantie

Solche Situationen will das IOC künftig vermeiden und daher die Regeln für die Ausrichtung von Olympia-Qualifikationsturnieren weltweit anpassen. Alle internationalen Verbände würden aufgefordert, Athletinnen und Athleten einen Zugang zum jeweiligen Gastgeberland zu garantieren.

Schweizer Sportgeschichte: Noe Seifert holt WM-Bronze im Mehrkampf

Indonesien hatte den Israelis ein Visum verweigert, um für die Wettkämpfe vom 19. bis 25. Oktober in der Hauptstadt Jakarta einzureisen. Mit seinen Anträgen vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS war Israel gescheitert.

Israels WM-Teilnahme war in Indonesien auf grosse Ablehnung gestossen. Hintergrund ist das israelische Vorgehen im Gazastreifen. Indonesiens Justizminister hatte klargestellt, dass die israelische Mannschaft trotz der Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas zu einem Waffenstillstand nicht ins Land gelassen werde. (nih/sda/dpa)

Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
33 kuriose, fantastische, aussergewöhnliche Sportfotos 2024
1 / 36
33 kuriose, fantastische, aussergewöhnliche Sportfotos 2024
In diesem Rückblick geht es nicht um Resultate oder Stars, sondern einzig um das einzigartige Bild.
quelle: imago/keystone/watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Der übelste Horrorfilm des Jahres
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
2
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
3
Guten Morgen, gute Fails
4
Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche
5
Frankreich jagt die Louvre-Diebe – das Wichtigste in 7 Punkten
Meistkommentiert
1
Dyche neuer Trainer bei Nottingham ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
Neue Umfrage: Service-citoyen-Initiative wohl chancenlos
3
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
4
Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
5
Trump lädt sich selbst ans WEF nach Davos ein
Meistgeteilt
1
Russland startet Atom-Manöver +++ Ukraine beschiesst Rüstungsfabrik
2
Italienische Stadt will sich umbenennen – wegen Google
3
Diese 9 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut
4
Volksinitiative will eine Basler Innenstadt ohne Tramverkehr
5
Liverpools Krise droht historisch zu werden: «Herausforderungen gehören dazu»
Alain Prost schiesst im Hassduell Ayrton Senna ab und wird Formel-1-Weltmeister
22. Oktober 1989: Ayrton Senna muss das zweitletzte Rennen der Saison gewinnen, um seinen WM-Titel noch verteidigen zu können. In der 47. Runde setzt er gegen Teamkollege und WM-Leader Alain Prost zum Überholmanöver an, doch sein Intimfeind lässt ihn nicht vorbei.
Wir schreiben das Formel-1-Jahr 1989. Zwischen Ayrton Senna und Alain Prost herrscht Krieg. Erbitterter Krieg. Die beiden McLaren-Piloten beherrschen wie schon in der Saison zuvor die Königsklasse nach Belieben.
Zur Story